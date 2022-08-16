Emoji做得太漂亮被嫉妒？蘋果傳阻撓新版Telegram申請逼做這件事

emoji的出現讓傳訊息的過程變得更加活潑與生動，而不再只是冷冰冰的文字對話。而同樣在通訊圈裡有一片天的Telegram，近期想在 iOS推出動畫版的表情符號，他們稱為Telemoji，卻遭蘋果拒絕核准申請。

根據《PCMag》報導，Telegram執行長杜羅夫（Pavel Durov）表示，蘋果拒絕核准他們申請含有一批新款Telemoji的最新版本Telegram。而原因是因為，Telemoji是基於蘋果emoji之下的設計，雖然表情符號已準則化，但具備動畫的emoji並不在蘋果為iOS、macOS設計表情符號的基礎上。

Telegram推出動態表情符號卻遭蘋果審查未通過，讓Telegram執行長直呼：「根本嫉妒我們的設計」。圖擷自 Durov's Channel

蘋果因為Telegram帶有動畫表情符號的新版本，拒絕核准他們的申請，杜羅夫因此在社群媒體上抱怨，是不是嫉妒動態設計。在媒體報導後，蘋果回覆要求Telegram刪除Telemoji，杜羅夫說這是一個讓人不解的舉動，Telemoji為靜態表情符號帶來新的刺激，不僅讓畫質更好，也豐富表情符號的系統，但現在蘋果卻要求他們必須刪除。

Telegram刪除動態表情符號後，並沒有完全放棄，他們推出4.99美元的尊爵服務給用戶，讓他們可以可以上傳自己的表情符號，讓人們有更多表情符號可以選擇，並提供10個客製表情符號包，內含500多個表情符號，任何人收到動態表情符號，都能下載。

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