臉書直播帶貨沒戲唱了？ Meta發現短影片Reels才有賺頭
Facebook將在10月關閉直播購物的功能，專注於短影音Reels的發展，並呼籲品牌可藉Reels來銷售商品。
Facebook宣布將在10月1日關閉直播購物的功能，並專注於發展短影音Reels。關閉後用戶將無法主持或安排購物直播影片，直播功能仍可使用，但將無法在影片中加入商品列表，或標註任何商品。
Facebook於兩年前推出直播購物功能，旨在讓品牌能以互動式的方式來銷售商品，2021年的夏天也展開「週五直播購物」計畫，來激勵更多大型品牌嘗試以直播來販售，並讓更多人認識到此功能。
雖著短影音的崛起，消費者的注意力也開始移轉至這些影片上，因此Meta決定將發展重心，從購物直播影片轉向Reels。Meta也建議品牌和創作者採用Reels和Reels Ads來與消費者溝通，也可以在Reels中標註商品，供消費者進一步了解商品。如果品牌欲以直播影片進行販售，也可選擇透過Instagram的直播購物功能。
Facebook並非唯一縮減直播購物計畫的平台，三週前有消息指出TikTok放棄擴張歐美電商業務TikTok Shop的計畫。TikTok Shop在去年先於英國推出，但卻難以吸引顧客且公司內部也產生問題而告終。
直播購物在亞洲地區的受歡迎程度不斷增加，但從Facebook與TikTok的決策來看，這股風潮似乎仍未吹至亞洲以外的地區。
《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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