兔兔顏文字起源在哪？各大社群掀復古風 網笑：隔幾年又會重來
「兔子顏文字」近期橫掃各大社群，隨處可見「複製這隻兔子，不過要換掉他手上拿的東西」，引網友狂刷留言，也紛紛換掉「兔子手上的東西」。PTT則有網友以「兔子顏文字是從哪裡開始的？」為題發文詢問，網友則笑稱：「這種就是幾年就會重來一次」。
據Yahoo新聞報導，近期被廣為瘋傳的兔子顏文字，源自於動漫及遊戲社群網站《巴哈姆特》出現的接龍串，「複製這隻兔子，不過要換掉他手上拿的東西」，網友們則各個發揮創意。
在七、八年級生的記憶中，當年沒有貼圖的年代，時下所使用的通訊軟體包含Yahoo奇摩即時通、MSN等，都是使用顏文字來增加對話趣味性，而如今常常會掀起一陣復古風！
事實上，顏文字最早起源於美國。1982年9月19日，電腦學者史考特·法爾曼（Scott Fahlman）率先於卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）的電腦科學電子佈告欄上使用最簡單的「:-)」及「:-(」作為表情符號，是表情符號在網路世界問世的開端。
隨後傳入亞洲，則在日本發揚光大，甚至加入許多拉丁符號等，豐富其文字，有更多不同的變化。在日語中，以漢字「顔文字」（日語：かおもじ）稱呼表情符號，「顏」字意為臉龐，後也逐漸廣為華語地區的年輕人採用此稱呼。
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