壞習慣要改！寵物名設密碼被盜No.1 還有這動作專家也直搖頭

去密碼研究中心Beyond Identity的資安專家分享一項密碼設定習慣的壞消息，多數用戶都習慣將「寵物名字」設為密碼，用寵物名字作為密碼靈感的人，最容易受到駭客入侵。

根據《鏡報》報導，通常人們為自己設定新帳戶時，常鼓勵要跳脫框架思考，不要用慣用名詞作為密碼設定，以防止網路駭客入侵，竊取個人隱私，但通常不是每個人都接受該建議。

最新研究表示，以寵物名稱作為靈感來源的使用者，是最有可能被盜帳戶，數據顯示使用寵物名字作為密碼遭駭的比例有47%，相較之下，使用孩子名字作為名字被駭的比例則是26%，使用父母名字遭駭的則為15%。

進行這項研究的去密碼研究公司Beyond Identity研究聲明也表示，Google設有判斷密碼強弱的功能，但無論密碼遭判定多弱，這些帳戶似乎都同樣容易受到攻擊。同時，該公司研究團隊也發現，選擇自動儲存密碼的用戶，被Google認為風險更大，因為他們傾向使用比不使用自動保存密碼的人，使用更弱的密碼。

密碼是保護網路帳戶一個重要的因素，Google瀏覽器的自動儲存密碼或許讓使用者在運用上更容易，但密碼設定若不夠安全，也可能讓駭客突破。

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