微軟靠它釋放Xbox Series S更多記憶體 遊戲運作更流暢

微軟宣布在近期釋出的6月份遊戲開發工具中，加入可將Xbox Series S記憶體額外釋出數百MB空間的設定，使Xbox Series S遊戲執行效能可以額外獲得提升。

依照微軟原本設計，Xbox Series S雖然與Xbox Series X採用相同CPU設計，但是在記憶體容量則差了6GB空間，僅有10GB容量，同時扣除必要系統佔據容量，實際上可使用空間僅剩8GB，導致部分遊戲在Xbox Series S上運作，就會顯得不順，甚至必須透過降低解析度與每秒畫面數換取流暢度。

類似作法，過去微軟也曾針對Xbox One系列機種提供關閉Kinect動態攝影機使用資源，藉此騰出更多記憶體空間，讓遊戲能以更流暢形式運作。而此次套用在Xbox Series S，自然可讓更多遊戲也能在Xbox Series S流暢運作，藉此吸引更多遊戲玩家遊玩。

至於吸引更多人使用Xbox Series S由玩遊戲，或許也能順利帶動Xbox遊戲陣營支持使用人數，同時更可推廣更多遊戲族群加入使用Xbox Game Pass訂閱服務。另一方面，讓Xbox Series S也能流暢執行遊戲作品，自然也能吸引更多開發者在Xbox Series S上提供遊戲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦