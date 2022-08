夢工廠年底前開源動畫渲染工具「MoonRay」 鼓勵創作者孵出好作品

在預計於8月8日至11日間於加拿大溫哥華展開的SIGGRAPH 2022之前,夢工廠 (DreamWorks Pictures)宣布將於今年內開源其動畫渲染工具「MoonRay」,藉此讓更多創作者能以此工具創造更生動的動畫作品。

夢工廠過去曾運用「MoonRay」製作包含《馴龍高手3》 (How to Train Your Dragon: The Hidden World)、《古魯家族:新石代》 (The Croods: A New Age)、《壞蛋聯盟》 (The Bad Guys),以及預計在今年底上映的《鞋貓劍客2》 (Puss in Boots: The Last Wish),主要透過蒙特卡羅算法 (Monte Carlo method)以隨機模擬方式讓渲染效果變得更加自然。

而此次宣布將「MoonRay」開源,預計將以Apache 2.0網頁運作環境形式,透過OpenMoonRay.org網站公布開源內容,並且持續提供後續更新項目,同時「MoonRay」配合使用,透過雲端運作的分散式運算框架「Arras」,同樣也會包含在開源項目內。

《鞋貓劍客2》預告片:

依照夢工廠全球技術副總裁Andrew Pearce表示,夢工廠相當樂意將發展、更新超過10年的「MoonRay」渲染工具開源,並且讓更多創作者隨意應用,藉此推動動畫市場成長,同時也能協助更多創作者將更好作品帶到市場。

此外,Andrew Pearce也預期「MoonRay」將可在開源形式下持續發展,並且成為創作動畫時的重要工具。

