創作者使用版權音樂有解？YouTube測試放寬管制 盼促進原創內容生態系
此舉代表YouTube希望讓創作者安心採用版權音樂，進而促進平台長期推動的原創內容生態系。
未來創作者有機會在YouTube使用有版權的音樂了！YouTube目前正在測試讓創作者採用與音樂夥伴合作的「受版權保護內容」（copyrighted content），甚至從中獲利。
根據外媒報導，YouTube目前正針對特定創作者進行試驗，未來將讓創作者們可以採用目前仍受版權保護的音樂內容，相關資訊預計會在「未來幾個月內」（in the coming months）正式發佈。
不過，YouTube並非嘗試改善音樂版權採用機制的唯一平台。日前Facebook就宣布導入內容獲利機制「Music Revenue Sharing」，開放創作者可以在內容中採用授權音樂，並與平台、音樂版權所有者分享收益。
外媒認為，此舉代表YouTube希望讓創作者安心採用版權音樂，進而促進平台長期推動的原創內容生態系。以抖音為例，就藉由源源不絕的原創內容在社群影音平台中取得一定地位，甚至成為影音的「輸出地」，不斷有來自抖音的內容在臉書、YouTube等社群平台轉傳。
想知道更多細節，請觀看以下Creator Insider近期所發佈的影片。
《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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