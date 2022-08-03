蘋果App Store將增加更多廣告欄位 喊話不會「引誘使用者誤按」
先前在App Store的搜尋分頁，以及搜尋結果中加入推薦下載app的廣告之後，蘋果接下來將在Today頁面與app詳細說明頁面增加廣告欄位。
目前新增加的廣告欄位尚未正式上線，而9to5Mac網站則是從蘋果方面取得相關回應，證實將在App Store增加更多廣告欄位。
跟先前在搜尋分頁與結果增加的廣告欄位一樣，在Today頁面與app詳細說明頁面增加的廣告欄位也會特別標記，讓使用者能一眼看出是廣告內容，避免造成引誘使用者誤按等爭議。
而蘋果說明，此次新增加的廣告欄位，主要是為了增加更多app內容推廣機會，同時強調新增廣告欄位同樣遵循蘋果制訂的隱私標準，亦即不會向未滿18歲的使用者推薦個人化廣告，同時也不會利用機敏資料進行精準的廣告內容推送。
另一方面，蘋果更強調新增加的廣告欄位僅包含經認可的App Store頁面內容，將不會包含其他產品廣告，同時也不會有來自App Store以外的內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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