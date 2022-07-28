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PlayStation VR2細節曝光！不僅可「透視」 還能當影片播放設備

聯合新聞網／ 楊又肇

Sony稍早再次針對PlayStation VR2釋出部分特色細節，其中包含可配合PlayStation 5 HD Camera進行遊戲畫面與自身遊玩時的動作表現直播，另外也能將PlayStation VR2當作影片播放設備使用，同時也確認PlayStation VR2將具備「透視」功能，讓使用者在配戴狀態下，直接配合外部攝影機「看見」外部狀況。

其中，直播功能可以配合PlayStation 5 HD Camera捕捉使用者遊玩時的動作表現，並且與遊戲畫面融合進行直播，藉此節省使用者過往要達成相同效果，必須額外使用影像擷取卡與綠幕背景的相關花費，同時也能直接將直播內容上傳至YouTube、Twitch等服務平台。

而如果將PlayStation VR2作為影片播放設備使用的話，影像畫面能以1080P解析度呈現，並且透過24Hz至120Hz之間的動態畫面更新率播放，但顯然會比一般使用情況下，單眼即可對應2000 x 2040解析度，以及介於90Hz-120Hz之間的畫面更新率表現還低，或許是考量影片播放觀看時，通常會以更長連續觀看時間使用，因此透過適當的解析度與畫面更新率，將可減緩使用者眼部疲勞。

至於此次更新內容中，還包含透露PlayStation VR2也提供「透視」功能，讓使用者可在配戴情況下，透過外部攝影機觀看外部狀況，或是配合設定邊界範圍，讓系統能在使用者快要逼近邊界時發出警告。

Sony預計在後續公布更多有關PlayStation VR2的資訊，其中包含即將上市時間、以及預計對應PlayStation VR2使用的遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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