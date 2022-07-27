全家族認證討厭IG新設計！金卡戴珊姐妹：不要想成為TikTok 百萬人按讚

美國話題姐妹花凱莉珍娜（Kylie Jenner）與金卡戴珊（Kim Kardashian）25日在限時動態上點名Instagram，要它「不要想成為TikTok」，擁有上億粉絲的兩姐妹貼文擁有超過110萬讚數與分享。

根據《The Verge》報導，凱莉珍娜先在自己限時動態上，分享他人貼文「讓INSTAGRAM（IG）是INSTAGRAM，不要想成為TikTok，我只想看到我朋友的可愛照片」，一吐對INSTAGRAM新設計的不滿，隨後金卡戴珊也分享同一貼文。

作為Meta旗下產品的INSTAGRAM近期狂推新功能Reels，並透過獎勵機制鼓勵創作者多使用，而INSTAGRAM更新後的介面許多用戶都認為，和TikTok有很多共同之處，像是在滑動頁面時，隨機出現陌生人的短影片等，再再讓不少使用者不滿。

在社群上有強大影響力的凱莉珍娜與金凱戴珊的發言讓不少用戶揚聲贊同，連帶讓 Change.org上的連署都有超過10人簽署。2018年就曾發生過凱莉珍娜在推特上表態「拒用重新設計後的Snap」，隔天讓Snap股價重挫，市值損失約13億美元（約390億台幣）。

針對被兩大名人齊聲建議的INSTAGRAM則尚未對此事件回應。

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