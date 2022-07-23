快訊

無慢性病曾打莫德納…體育署職員突倒地身亡 死因出爐

臉書又改版！ Meta更新分頁選項 朋友、關注粉專都浮上來了

聯合新聞網／ 楊又肇

繼上個月宣布更新Messenger分頁選項之後，Meta此次接續更新Facebook服務分頁，其中加入「動態消息」 (Feeds)選項，讓使用者能更容易瀏覽朋友、加入社團與關注粉絲專頁更新內容，同時也能透過「最愛」項目觀看偏好追蹤內容。

Meta目前將原本被稱為動態消息的頁面名稱調整為「首頁」，並且讓原本的動態消息頁面成為獨立分頁內容，讓動態消息可以透過不同類別分頁進行瀏覽。

相較過往所有追蹤內容僅能混雜在首頁呈現，往往難以讓使用者更快瀏覽朋友動態，或是個人關注粉絲專頁更新內容，此次更新加入的「動態消息」分頁選項，則是可讓使用者依照分類瀏覽朋友、社團、粉絲專頁，或是個人加入「最愛」項目的追蹤內容。

此項更新從即日起釋出更新，而Android與iOS版本則會對應不同操作介面，例如Android版本會將分頁項目條列在服務介面上方，iOS版本則會放在介面下方。

另外，Meta也表示將會透過新版數據分析機制，配合人工智慧系統運算，讓使用者能更容易瀏覽個人所需觀看內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Meta 臉書

延伸閱讀

iOS 15.6出爐！恐是iPhone這款神機最後更新

元宇宙商機大探索 4大受惠族群股價指日可待

Apple 釋出 iOS 15.6 / iPadOS 15.6 更新，修復設定顯示儲存空間已滿、點字裝置變慢等問題

為什麼Meta、微軟都要加入？「元宇宙標準論壇」成立最大目標曝光

相關新聞

揪出遊討論餐廳免洗版！他發現LINE熱點「神功能」1鍵分享好友

LINE時常推出新功能並優化原有項目，增加使用者體驗。一名網友表示，最近發現LINE的功能愈來愈強大，除了可用LINE TAXI叫小黃、付款用LINE PAY外，還發現「LINE熱點」的神秘功能，能讓大家討論熱門地點時，不因使用LINE聊天室各自發言而被「洗版」。

31款新Emoji曝光！他讚「搖晃的臉」將成新寵 Android用戶最快冬天搶先用

每年的7月17日是「世界Emoji日」（又稱世界表情符號日），雖然不是官方的紀念日，但蘋果與安卓都會在前後釋出新款Emoji讓使用者嚐鮮，而今年就有31款新的表情符號在「世界Emoji日」前發布，預計會在今年秋冬，與大家在手機鍵盤見面。

串流聽周杰倫《最偉大的作品》Spotify、Apple Music獻獨家體驗

華語天王周杰倫睽違6年推出的新專輯《最偉大的作品》話題不斷，網路上也出現了各種MV彩蛋分析文，在串流音樂已成為聽眾接觸最...

捷運牆上藏「LINE小盒子」 內行曝超酷用途：幾乎大站都有

LINE已成為大眾生活的一部分，日前網紅Allie發現在捷運站的高牆上居然掛著一個小小的LINE圖示，不禁好奇有何用處。

臉書又改版！ Meta更新分頁選項 朋友、關注粉專都浮上來了

繼上個月宣布更新Messenger分頁選項之後，Meta此次接續更新Facebook服務分頁，其中加入「動態消息」 (Feeds)選項，讓使用者能更容易瀏覽朋友、加入社團與關注粉絲專頁更新內容，同時也能透過「最愛」項目觀看偏好追蹤內容。

對抗Netflix、Disney+ 亞馬遜重新打造Prime Video介面

亞馬遜稍早將Prime Video操作介面重新做了調整，藉此讓使用者能更容易使用Prime Video服務內容，以利趕上Netflix、Disney+等競爭服務所提供使用體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。