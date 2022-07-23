臉書又改版！ Meta更新分頁選項 朋友、關注粉專都浮上來了

繼上個月宣布更新Messenger分頁選項之後，Meta此次接續更新Facebook服務分頁，其中加入「動態消息」 (Feeds)選項，讓使用者能更容易瀏覽朋友、加入社團與關注粉絲專頁更新內容，同時也能透過「最愛」項目觀看偏好追蹤內容。

Meta目前將原本被稱為動態消息的頁面名稱調整為「首頁」，並且讓原本的動態消息頁面成為獨立分頁內容，讓動態消息可以透過不同類別分頁進行瀏覽。

相較過往所有追蹤內容僅能混雜在首頁呈現，往往難以讓使用者更快瀏覽朋友動態，或是個人關注粉絲專頁更新內容，此次更新加入的「動態消息」分頁選項，則是可讓使用者依照分類瀏覽朋友、社團、粉絲專頁，或是個人加入「最愛」項目的追蹤內容。

此項更新從即日起釋出更新，而Android與iOS版本則會對應不同操作介面，例如Android版本會將分頁項目條列在服務介面上方，iOS版本則會放在介面下方。

另外，Meta也表示將會透過新版數據分析機制，配合人工智慧系統運算，讓使用者能更容易瀏覽個人所需觀看內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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