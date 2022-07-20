現在PS5好不好買？黃牛價「逼近原價」他又不想買了 網友曝殘酷關鍵

索尼（Sony）新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）2020年11月在台發售後，不時傳出缺貨消息，或是商家將主機綁定一拖拉庫遊戲變成「大禮包」並抬高價格販售，現在的情況又是如何呢？一名網友日前表示，PS5價格終於逼近原價了，「想買的時候買不到，現在很好買已經不想買了。」引起網友討論關鍵原因。

家機PS5若以台灣官方定價來看，光碟版為1萬5980元，數位版為1萬2980元。但想要買到「原價」家機可不是一件容易的事。像是台灣網路論壇「巴哈姆特」不定期推出PS5登記抽選活動，根據積分換算取得相對應張數的抽選券，系統再隨機抽選中獎玩家，中獎者須在指定時間內完成商品訂購流程，想「獲獎」難度可說相當高。

他抽23次才中選「購買資格」

一名網友日前在批踢踢（PTT）的C_Chat版發文表示，終於抽中日前巴哈姆特「PS5第二十三波登記」抽選活動，中選《地平線：西域禁地》PS5同梱組（內含該遊戲）的購買資格，定價為1萬7480元，他表示，自己的抽獎券依照系統加乘後有21%中獎率，「聽說光碟單機版的%數（中獎率）還是很低，0.1%的樣子。」認為同梱機的中獎機率超高，但只多1500元遊戲的價格就能更容易中獎，「抽第23次終於畢業了」，還開玩笑說「我看是沒有人要抽了，索尼應該明天就島（倒）了」，引來其他網友大讚恭喜。

一名網友日前抽中巴哈姆特「PS5第二十三波登記」的家機購買資格，開心表示「抽第23次終於畢業了」。（翻攝自PTT）

網友曝：PS5沒有強片

至於外面的行情如何呢？另一名網友在Gossiping版提到，「前一陣子去台北地下街問（PS5光碟版）都要2萬8」，沒想到7月的單機價格已逼近原價，掉至1萬7左右，但他提到，「想想還是不買了，想買的時候買不到，現在很好買已經不想買了。」被網友點出現在大家寧願不買的原因，恐怕是因為「沒有強片」、「早就跳槽xbox了」、「買新不買舊，買PS5 Pro才是正確。」、「都快不缺貨了，當然等黃牛賤價甩賣。」

也有網友提到，許多遊戲強作都是先獨占，幾年後再跨平台推出相同遊戲，「PC（平台）大多可以玩的到，PS5沒獨佔遊戲想玩。」還有人喊話要大家別買，「只要讓想玩的獨佔遊戲銷量慘澹，就會越快移植。」

一名網友日前抽中日前巴哈姆特「PS5第二十三波登記」抽選活動，中選《地平線：西域禁地》PS5同梱組（內含該遊戲）的購買資格，他表示抽了第23次才抽中。（翻攝自PS5官網）

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