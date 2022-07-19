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用iPhone開Safari可開幾百個分頁？網笑「太少了」、傳授2快速全關掉神技

聯合新聞網／ 綜合報導
許多果粉使用iPhone時，會利用蘋果內建的Safari瀏覽器觀看網頁。（翻攝自蘋果App Store）
許多果粉使用iPhone時，會利用蘋果內建的Safari瀏覽器觀看網頁。（翻攝自蘋果App Store）

不少人常用手機瀏覽器看網頁，但無限開啟分頁的狀態下要一一關掉可能會超崩潰，就有網友詢問自己在iPhone的Safari瀏覽器開了200多個分頁要「如何整理」，引來其他人好奇，到底Safari可以一次開多少個分頁？

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版詢問，自己準備要整理iPhone了，但內建瀏覽器Safari已開了200多個分頁該怎麼整理，「很希望有個把網頁轉成PDF的雲端筆記軟體可以整理」，要請網友推薦。

該文引起網友討論，不少人看完以後歪樓表示：「（分頁）開全滿這樣（會）有幾個。」果粉回應Safari最多可以在手機內開啟500個分頁，「我曾經開到全滿，沒砍掉不能看網頁。」也有人開玩笑表示，「500（分頁）路過..覺得太少了」、「太少的話還有私密瀏覽分頁（模式）可以開下一輪。」

另外有網友回歸正題，傳授2種快速解決關閉Safari數百個分頁的方法：

1.設定→Safari→關閉標籤頁→可設定手動、一天後、一週後或一個月後自動關閉未檢視的標籤頁。

Safari關閉分頁的方法，可透過設定裡自動關閉未曾檢視的標籤頁。（製圖／聯合新聞網）
Safari關閉分頁的方法，可透過設定裡自動關閉未曾檢視的標籤頁。（製圖／聯合新聞網）

2.Safari app→進入網頁後按右下角圖示按3秒→選擇「關閉全部XX個標籤頁」。

另一項快速關閉的方法，直接到Safari App，按下右下角的圖示鍵一次關掉全部分頁。（翻攝自PTT）
另一項快速關閉的方法，直接到Safari App，按下右下角的圖示鍵一次關掉全部分頁。（翻攝自PTT）

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