iPhone用戶終於等到了...YouTube支援「子母畫面」 教你怎麼開啟神功能

許多人使用YouTube時，想必都曾被「必須開啟程式才可播放影片」的問題所困擾，如今YouTube終於支援子母畫面新功能了！不過，Android用戶早已開放使用多年，近日YouTube公布再度好消息，針對iOS用戶開放子母畫面新功能。

YouTube今（12）日透過官方部落格宣布開放用戶使用「子母畫面（Picture-in-Picture，又稱畫中畫）」功能，即支援子母畫面播放影片，讓用戶可以使用手機做其他的事，並同時透過螢幕小視窗觀賞YouTube影片。

it's happening! ✨ picture-in-picture is slowly rolling out for YouTube on iPhone & iPad, & just like on Android, will be avail to:



Premium members globally &

non-Premium members in US (non-music only)



it’s been a long time coming 😌 all the details ➡️ https://t.co/mNbPWWE21n pic.twitter.com/ZeBY48KOhH — TeamYouTube (@TeamYouTube) 2022年7月11日

不過，台灣用戶可先別高興得太早，目前這項功能僅限美國用戶體驗，僅有付費訂閱YouTube Premium的台灣用戶才可同步體驗，且訂閱制用戶可在子母畫面中觀賞音樂類型影片，但非訂閱用戶則無法適用，其他國家／地區則須為「訂閱制用戶」才提供支援子母畫面的新功能。

這項功能僅限在iOS 15及iPadOS 15版本以上的iPhone和iPad裝置使用，對Android用戶而言，不少人認為Android系統已支援YouTube子母畫面功能一段時間了，如今再開放iOS系統絕對令人期待！

實測付費訂閱YouTube Premium的台灣用戶確實已可使用子母畫面觀賞影片，實際從用戶操作畫面可見，點選右上角檔案／設定／一般，即可開啟子母畫面，但反觀非訂閱制的一般用戶仍不見子母畫面新功能上線。

訂閱YouTube Premium的台灣用戶手機畫面可見已可選擇「子母畫面」功能

訂閱YouTube Premium的台灣用戶設定介面。 圖擷自手機畫面

但非訂閱制的一般用戶仍未見「子母畫面」服務提供支援

非訂閱制的一般用戶的YouTube設定功能介面。 圖擷自手機畫面

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