台灣恐怖片「咒」上架串流三天衝5國冠軍 外國影迷嚇到「看完想去教堂收驚」

台灣出品的恐怖片「咒」以「台灣史上最恐怖」作為號召，上映後不但在票房和口碑都開出佳績，最近在串流平台NETFLIX上線後，更引起廣泛關注，不但擠入世界前十名熱門片，更在日本、台灣、香港、印尼、新加坡都搶下第一名。泰國、馬來西亞、越南也都有前五名的佳績，好口碑更引來許多外國網友注意，讓許多人更注意到台灣獨特的民俗文化。

許多外國網友在被電影嚇到後，在推特上發表自己對「咒」的觀影心得。還有人製作許多被嚇到的哽圖。有美國YouTuber認為，本片最精彩的部份是將親情巧妙融入恐怖題材，讓劇情更有深度，而偽記錄片的形式更讓整體代入感十分強烈。許多網友也認同「才開始看一分鐘就被嚇到了」、「我可能要花上好幾周的時間才能在腦海中擺脫這些畫面」、「推薦給重度恐怖片迷，如果平常不擅長這類型的人絕對不建議」、「我晚上開始看，但真的太恐怖讓我不得不關掉，只能留到早上再看完....」、「這部片真的太恐怖，看完後我只想上教堂待著」、「看完真的覺得很不舒服，我想這代表他成功了」。

「咒」在日本也引發大熱門，有網友表示「把民俗信仰和現代恐怖的詭異感結合的很好，散發出危險的氛圍」、「不愧是號稱台灣史上最恐怖的片，充滿邪惡感，千萬不要關燈看」、「太小看他了，看完之後躺了好一陣子」；而雖然在中國沒有正式上映，影評網豆瓣上也引起兩方網友激辯，有人認為該片「過於晦氣」、「充滿對觀眾的惡意，太不夠意思」，但也有人辯護「說恐怖片晦氣不正是最大的讚美嗎？」

「咒」的故事主軸以親情為主軸，描述媽媽因為曾觸犯禁忌惹來詛咒，而帶著女兒試圖對抗邪神的過程。由於其中虛構的宗教、手勢、和儀式過於真實恐怖，也曾引發許多人討論「是否真有這些宗教和神祇」。根據導演所述這些全是虛構的，而劇組在設計這些符號上花費許多心血，而本片靈感來源則來自一起高雄曾發生的家族集體中邪傷害事件，因警察救援上了新聞而廣為人知。

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