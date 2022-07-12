快訊

獨／名律師涉結合作手炒星寶股價 今遭調查局搜索約談

分科測驗地理／手寫占分降、考法卻變複雜 補教估成廝殺關鍵

台博館問題氣到蔡炳坤？李永得回應了

台灣恐怖片「咒」上架串流三天衝5國冠軍 外國影迷嚇到「看完想去教堂收驚」

聯合新聞網／ 綜合報導
電影「咒」海爆。圖／牽猴子提供
電影「咒」海爆。圖／牽猴子提供

台灣出品的恐怖片「咒」以「台灣史上最恐怖」作為號召，上映後不但在票房和口碑都開出佳績，最近在串流平台NETFLIX上線後，更引起廣泛關注，不但擠入世界前十名熱門片，更在日本、台灣、香港、印尼、新加坡都搶下第一名。泰國、馬來西亞、越南也都有前五名的佳績，好口碑更引來許多外國網友注意，讓許多人更注意到台灣獨特的民俗文化。

許多外國網友在被電影嚇到後，在推特上發表自己對「咒」的觀影心得。還有人製作許多被嚇到的哽圖。有美國YouTuber認為，本片最精彩的部份是將親情巧妙融入恐怖題材，讓劇情更有深度，而偽記錄片的形式更讓整體代入感十分強烈。許多網友也認同「才開始看一分鐘就被嚇到了」、「我可能要花上好幾周的時間才能在腦海中擺脫這些畫面」、「推薦給重度恐怖片迷，如果平常不擅長這類型的人絕對不建議」、「我晚上開始看，但真的太恐怖讓我不得不關掉，只能留到早上再看完....」、「這部片真的太恐怖，看完後我只想上教堂待著」、「看完真的覺得很不舒服，我想這代表他成功了」。

「咒」在日本也引發大熱門，有網友表示「把民俗信仰和現代恐怖的詭異感結合的很好，散發出危險的氛圍」、「不愧是號稱台灣史上最恐怖的片，充滿邪惡感，千萬不要關燈看」、「太小看他了，看完之後躺了好一陣子」；而雖然在中國沒有正式上映，影評網豆瓣上也引起兩方網友激辯，有人認為該片「過於晦氣」、「充滿對觀眾的惡意，太不夠意思」，但也有人辯護「說恐怖片晦氣不正是最大的讚美嗎？」

「咒」的故事主軸以親情為主軸，描述媽媽因為曾觸犯禁忌惹來詛咒，而帶著女兒試圖對抗邪神的過程。由於其中虛構的宗教、手勢、和儀式過於真實恐怖，也曾引發許多人討論「是否真有這些宗教和神祇」。根據導演所述這些全是虛構的，而劇組在設計這些符號上花費許多心血，而本片靈感來源則來自一起高雄曾發生的家族集體中邪傷害事件，因警察救援上了新聞而廣為人知。

延伸閱讀

真材實料蛋炒飯曝光 網直呼「怪怪的」：但不知該如何反駁

都是導航惹的禍！路旁驚見「4字塗鴉」 網笑翻：可信度200%

新垣結衣撂台語？《月薪嬌妻》正港台版16日開播 預告萌喊「足古錐」

外送放管理室前消失不見 求助警衛遭嗆：年輕人不要計較這麼多

相關新聞

台灣恐怖片「咒」上架串流三天衝5國冠軍 外國影迷嚇到「看完想去教堂收驚」

台灣出品的恐怖片「咒」以「台灣史上最恐怖」作為號召，上映後不但在票房和口碑都開出佳績，最近在串流平台NETFLIX上線後，更引起廣泛關注，不但擠入世界前十名熱門片，更在日本、台灣、香港、印尼、新加坡都搶下第一名。泰國、馬來西亞、越南也都有前五名的佳績，好口碑更引來許多外國網友注意，讓許多人更注意到台灣獨特的民俗文化。

捷運牆上藏「LINE小盒子」 內行曝超酷用途：幾乎大站都有

LINE已成為大眾生活的一部分，日前網紅Allie發現在捷運站的高牆上居然掛著一個小小的LINE圖示，不禁好奇有何用處。

讓遊戲生命週期延長 Bungie新職缺透露將擴展《天命》系列宇宙

在稍早對外公告職缺中，Bungie表示希望招募一名負責《天命》 (Destiny)系列作品故事創作總監，藉此延續自2014年推出第一款《天命》展開的系列故事。

Twitter推「CoTweets」共同撰文功能 這三處開放測試

Twitter稍早證實推出名為「CoTweets」功能，讓使用者能共同撰寫推文內容，並且先在美國、加拿大及韓國地區開放部分使用者測試使用。

《暴雪英霸》滿7年不再推新付費角色、外觀 只會繼續做這件事

針對從2015年6月2日正式推出，至今屆滿7年的《暴雪英霸》 (Heroes of the Storm)，暴雪娛樂說明接下來將不會接續推出新付費購買項目，例如新英雄、外觀等內容，但強調依然會維持遊戲營運，因此將不會影響現有玩家遊玩權益。

韓國科技很先進 對IE卻難斷捨離

5G研發名列前茅的韓國，電腦上卻無法不用落後的IE瀏覽器？微軟推出的IE瀏覽器於6月15日正式停運，其他微軟應用程式也將於8月停止對IE的支援，但這對韓國來說卻是嚴重打擊，因為南韓許多線上支付、政府申請補助都需要用到IE瀏覽器。目前韓國企業多以新瀏覽器Edge、Whale暫時因應，並打算逐步汰換IE瀏覽器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。