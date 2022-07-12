讓遊戲生命週期延長 Bungie新職缺透露將擴展《天命》系列宇宙

在稍早對外公告職缺中，Bungie表示希望招募一名負責《天命》 (Destiny)系列作品故事創作總監，藉此延續自2014年推出第一款《天命》展開的系列故事。

依照目前Bungie的規劃，包含《天命》與2017年推出的《天命2》已經累積推出6個大型資料片，而對應《天命2》的最新資料片「The Final Shape」也預計在2024年推出。在系列作品推出即將屆滿10年之際，Bungie顯然希望能接續擴展規模更大的《天命》系列宇宙。

從稍早透過LinkedIn公布的職缺，顯示Bungie希望尋找一名合適的系列作品故事創作總監，並且與內部團隊與外部合作單位共同創作跨平台的《天命》系列宇宙內容，藉此讓《天命》系列遊戲作品能持續吸引更多玩家支持，同時讓此系列遊戲作品能再延伸數十年的生命週期。

在職缺能力要求中，Bungie更提出希望應徵者能有遊戲、電影相關背景資歷，同時也最好具備內容發行與作品資產等管理能力，另外也必須能深入擴展既有《天命》既有作品劇情，並且創造更吸引玩家的內容。

在此之前，相關報導則是傳出Bungie正與網易遊戲進行合作。其中更指出，網易遊戲目前正在協助Bungie打造一款尚未公布的第一人稱射擊手機遊戲，而這款遊戲可能會以Bungie旗下著名多人線上遊戲《天命》為基礎，或許將會成為《天命》系列宇宙內容項目之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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