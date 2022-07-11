《暴雪英霸》滿7年不再推新付費角色、外觀 只會繼續做這件事

針對從2015年6月2日正式推出，至今屆滿7年的《暴雪英霸》 (Heroes of the Storm)，暴雪娛樂說明接下來將不會接續推出新付費購買項目，例如新英雄、外觀等內容，但強調依然會維持遊戲營運，因此將不會影響現有玩家遊玩權益。

依照暴雪娛樂說明，未來《暴雪英霸》將會比照《星海爭霸》等經典遊戲運作模式，除了繼續提供伺服器連線運作，並且將持續推出賽季內容與英雄輪替，同時也會視情況調整遊戲遊玩強度平衡，而日後更新將會著重在系統維護與錯誤修正。

不過，接下來確定將不再推出新角色與新外觀內容，但遊戲內商店仍會持續開放玩家付費購買已經推出的英雄角色或外觀內容。

而為了感謝玩家支持，暴雪娛樂表示將透過接下來的更新，額外向所有玩家提供稀有的史詩級坐騎秘法蜥蜴。

《暴雪英霸》是暴雪娛樂在2013年11月的BlizzCon活動上公布遊戲作品，並且在2015年1月進行封測，正式版本則在同年6月上線運作，成為暴雪娛樂第一款多人線上競技類遊戲。不過，暴雪娛樂方面並不認為《暴雪英霸》是與Valve的《DOTA 2》，或是Riot Games的《英雄聯盟》 (LOL)競爭抗衡作品，因為本質上屬於不同類型的遊玩模式。

但從遊戲發展淵源來看，《暴雪英霸》確實與《DOTA 2》、《英雄聯盟》有一定關聯，例如《DOTA 2》的前身《DOTA》，就是以《魔獸爭霸III：寒冰霸權》的自訂地圖打造，而後續開發權由Valve取得，更使得暴雪娛樂後來使用的《暴雪DotA》名稱被迫調整。而《英雄聯盟》最早的設計其實也是以《魔獸爭霸III：寒冰霸權》作為參考基礎，並且在後續獲得眾多玩家支持，進而衍生更多遊玩內容。

至於此次宣布不再推出新角色等內容，似乎也意味暴雪娛樂日後發展重心將不會聚焦在《暴雪英霸》之上，僅維持遊戲正常運作使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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