Bungie似乎與網易遊戲合作打造以《天命》為基礎的手機遊戲

相關消息透露，Bungie可能攜手網易遊戲打造一款以《天命》 (Destiny)為基礎的手機遊戲，而內容將以第一人稱射擊遊戲呈現。

依照The Game Post網站引述網易遊戲美術工作人員在LinkedIn分享職缺，透露網易遊戲目前正在協助Bungie打造一款尚未公布的第一人稱射擊手機遊戲，而這款遊戲可能會以Bungie旗下著名多人線上遊戲《天命》為基礎。

同時，另外也有消息表示Bungie與網易遊戲已經建立多年合作關係，手機遊戲項目也已經有超過2年合作時間，而此款手機遊戲暫時還無法確認是否隸屬《天命》系列作品，但可確定與《天命2》沒有關聯。

在此之前，Bungie在2018年時就從網易遊戲取得1億美元投資，並且計畫借助網易遊戲開發經驗打造全新作品。不過，Bungie在今年初由Sony以36億美元收購，並且計畫打造至少10款即時類型遊戲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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