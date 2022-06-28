PChome推動先買後付 合體「慢點付」盼讓消費更具彈性

PChome 6月27日宣布，由旗下子公司廿一世紀數位科技推出結合先買後付 (BNPL,Buy Now Pay Later)、無卡分期，以及行動支付特性的「慢點付」服務，在今年4月導入Pi拍錢包服務之後，目前註冊使用人數已經超過3萬人，同時支付金額更超過60%。

先買後付服務在近年逐漸盛行，主要吸引許多因故無法辦理信用卡，或是希望能以分期等更有彈性方式購物的消費需求。依照美國聯合市場研究公司Allied Market Research統計數據顯示，先買後付服務在2020年時的全球市場經濟規模約為906.9億美元，並且將以每年45.7%的年複合成長率持續增長，預計在2030年達3.98兆美元規模。

而PChome由旗下子公司廿一世紀數位科技推出的「慢點付」服務，便是鎖定先買後付服務使用趨勢，同時也能讓消費者有更大彈性購物消費支付選擇，並且帶動更龐大消費動能。

PChome網路家庭集團董事長詹宏志表示，雖然目前信用卡使用模式已經相當普及，但是在台灣地區依然有將近800萬人無法申辦信用卡，其中除了年齡與身分等因素，更包含具有一定程度以上收入，但無法透過固定領薪證明還款能力的自由工作者，而部分使用者即便可以順利申辦信用卡，卻無法順利取得較高額度，使得消費方式受到限制，因此希望藉由「慢點付」服務打破傳統消費模式，讓使用者能有更彈性的線上消費彈性。

在目前與Pi拍錢包結合的「慢點付」服務中，使用者僅需年滿20歲，即可透過填寫基本個人資料、簽名，即可在10秒內完成審核，進而獲得額度最高可達新台幣5萬元的支付額度，並且讓使用者能以無卡形式進行消費，同時可透過Pi拍錢包app在線上，或是支援Pi拍錢包服務的超商超市、百貨購物、餐飲美食、美妝藥局、休閒娛樂等通路消費。

除了能以無卡形式進行先買後付消費，「慢點付」服務更提供單筆滿額三期零利率分期消費模式，並且可透過P幣點數回饋，藉此推動Pi拍錢包支付生態圈循環應用，例如在今年8月15日前使用Pi拍錢包綁定「慢點付」服務付款，即可在PChome 24h購物享5%P幣回饋無上限，其它指定通路亦可獲得至少3%的P幣回饋無上限優惠，而在7月15日前使用Pi拍錢包綁定「慢點付」服務於全家便利商店付款，單筆實付金額滿新台幣100元即可加贈40 P幣，每人最高回饋300 P幣，總限量60萬 P幣。

至於結合消費者使用與還款情況，廿一世紀數位科技強調未來也將以此為基礎，持續推出更多便利的數位金融服務，讓使用者能以更多元支付方式進行消費，並且以更簡單方式進行還款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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