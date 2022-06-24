打破280個字元數量限制！Twitter測試「Notes」內容分享功能
Twitter先前曾提及將打破字數限制的內容分享功能，終於確認將以「Notes」為稱，並且率先在美國、加拿大、英國，以及迦納境內提供特定用戶進行測試。
依照Twitter說明，「Notes」將允許使用者以更豐富圖文形式分享內容，藉此讓使用者能有更大彈性與他人進行線上互動，並且不受原本280個字元數量的限制，同時也能避免為了分享長文，導致必須將內容拆分成好幾段的情況，如此一來也能讓分享內容更容易被閱讀。
雖然這樣的作法，顯然與Twitter原本使用方式相違，反而變得更像早期部落格的作法，這樣的情況是否導致使用者濫用，或是造成原本使用模式面臨改變，可能還是要看後續測試反饋狀況。
Twitter編輯總監Rembert Browne表示，「Notes」功能構思源自越來越多使用者為了分享內容，必須先在其他平台撰寫長文，再將內容連結轉貼到Twitter分享，進而產生更多討論，但這樣的過程往往會讓使用者暫時，或長時間離開Twitter服務，若能直接讓使用者將長文內容貼在Twitter進行分享，預期能增加更多使用黏著，同時也能減少使用者閱讀時必須跳離Twitter的情況。
而藉由「Notes」功能，或許將能吸引更多人停留在Twitter，並且分享更多內容產生密集互動，藉此增加Twitter廣告等內容收益機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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