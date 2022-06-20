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Epic Games推新版跨平台開發工具 可統整Epic Games Store、Steam好友、遊戲清單

聯合新聞網／ 楊又肇

Epic Games宣布針對開發者提供新版跨平台遊玩開發工具，其中將先以Windows PC應用為主，將可在單一平台上統整Epic Games Store與Steam平台上的好友內容，甚至也能讓玩家更容易將分散在Epic Games Store及Steam平台的遊戲集中在單一平台使用。

從目前公布消息來看，Epic Games希望藉由能統整Epic Games Store與Steam兩大服務，藉由開發工具資源讓Epic Games Store使用者能直接存取原本在Steam上的好友清單，以及透過Steam購買的遊戲內容，同時也能透過帳號連動方式，直接從Epic Games Store呼叫啟動存放在Steam上的遊戲內容。

這樣的作法，將可讓使用者透過Epic Games Store服務平台，統整所有分散在Epic Games Store及Steam的遊戲作品，意味玩家將可能容易集中管理其持有遊戲，同時也能吸引更多人使用Epic Games Store服務。

而除了針對Windows PC平台提供此項開發工具，Epic Games透露接下來也會推出對應macOS及Linux作業系統環境適用版本，甚至也將加入對應遊戲主機與行動裝置，藉此對應更多跨平台連動遊玩體驗。

不過，目前Epic Games尚未透露Windows PC平台以外的連動作法細節，但強調會藉由旗下服務平台資源與遊戲引擎技術，藉此滿足更多跨平台遊玩需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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