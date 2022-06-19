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恐怖遊戲再發威！KONAMI傳打造《沉默之丘》新作遊戲

聯合新聞網／ 楊又肇

稍早受訪時，曾執導2006年的《沉默之丘》 (Silent Hill)改編電影，並且擅長拍攝恐怖及奇幻主題內容的電影導演Christophe Gans透露，KONAMI計畫藉由新遊戲作品再次打造《沉默之丘》系列，同時更說明自己所拍攝新電影也將隸屬新系列內容之一。

不過，Christophe Gans並未透露具體細節，強調目前著手拍攝的《沉默之丘》新電影並非由KONAMI主動合作，而是基於已經過世的電影製片人Samuel Hadida與其持有電影製片公司Davis Films所擁有《沉默之丘》等內容改編授權，但也確實獲得KONAMI相關支持。

Christophe Gans更說明，KONAMI顯然看見近期許多遊戲作品改編作品，以及重新製作所帶動效益，例如CAPCOM先前重新製作《惡靈古堡2》、《惡靈古堡3》，甚至即將推出《惡靈古堡4 重製版》，而Sony方面也成功將遊戲內容與電影、電視影集改編作品結合，因此預期也將藉由再次打造《沉默之丘》系列，以新遊戲作品形式吸引玩家支持。

在此之前，曾有消息透露KONAMI至少已經著手打造兩款《沉默之丘》相關遊戲內容，其中包含系列作品續作，以及重製版內容，但並未獲得KONAMI證實。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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