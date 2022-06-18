Google、Meta、Twitter配合歐盟打擊假訊息 違者恐罰全球營業額6%鉅款
歐盟日前要求科技巨頭配合一份對抗假訊息的行為守則。16日歐盟執委會表示，涵蓋了廣告業界等超過30間組織已同意本次假訊息相關行為守則。
根據路透社報導，美國科技巨頭包含Meta、Alphabet旗下Google、Twitter、以及Microsoft等公司，於16日表態同意依循歐盟（EU）規範，針對假訊息升高應對措施。若違反該行為守則，可能面臨高額罰金。
根據歐盟執委會表示，涵蓋了廣告業界等超過30間組織已同意本次假訊息相關行為守則。
承諾該共識表示，同意將針對使用人工智慧（AI）製作的「深偽」（deepfake）影像、假帳號、以及政治廣告等採取應對措施。違反罰則最高可能面臨該企業全球營業額6%的罰金。
而同意該守則的企業須在6個月內依循規定，於2023年出提出進度報告書。這些企業也包含了影音網站TikTok、以及Amazon旗下的直播網站「Twitch」。
歐盟執委會副主席Vera Jourova在記者會當中表示，「這份更新的守則證明了歐洲已經獲得教訓，我們不再天真行事」。如同早前的新聞訊息，俄羅斯發動烏克蘭戰爭、Covid-19的全球大流行、以及英國脫歐等事件，均加速了EU對假訊息取締措施的腳步。
《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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