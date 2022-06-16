快訊

逆子縱火燒死8家人 長媳妹妹崩潰痛喊：會判他死刑嗎？

LINE電腦版更新 傳檔案新增預覽畫面

中央社／ 台北16日電
情境示意圖。 示意圖／ingimage
情境示意圖。 示意圖／ingimage

通訊軟體LINE今天在官方部落格發文說明電腦版7.9新功能，Windows和Mac雙平台皆新增傳送檔案的預覽畫面；另針對Windows版新增「提醒樣式」選項，可選擇LINE通知是否與系統連動。

LINE表示，電腦版7.9更新後，在LINE聊天室以拖曳方式傳送檔案給對方前，會出現預覽畫面提供用戶確認，可以調整傳送檔案的順序或刪除檔案，讓用戶能再次檢查是否傳送正確檔案。若不想使用此功能，可以到「設定」中關閉。

此外，LINE電腦版7.9針對Windows系統的用戶新增「提醒樣式」，選項包含「預設」及「Windows」，如果選擇後者，Windows的通知設定會與LINE的通知設定連動。簡單來說，若用戶工作時不想被人打擾，可以直接在Windows的系統通知中關閉通知，就不會收到LINE與其他應用程式的訊息通知。

Mac系統先前在LINE電腦版7.3更新後，系統通知設定已經可以跟LINE通知連動，直接在「系統偏好設定」的「通知」設定即可。若開啟Mac系統的勿擾模式，用戶將不會收到LINE的訊息通知。

LINE Windows

延伸閱讀

短裙女秘書趴睡遭色保全偷拍 僅傳給1人不算散布判無罪

獨／高雄警職分局人事主任性騷小女警 遭記過拔主管職

PS5遊戲機假網拍龐式騙局 逾50人被騙258萬組自救會

恐怖前夫揚言「把妳全部毀掉」 一把火燒毀前妻衣服

相關新聞

Facebook越來越像TikTok不是錯覺！ Meta內部信曝「要用力抄」

Facebook「見賢思齊」其他社群對手的功能不是第一次，但這次能不能成功呢？ TikTok短影音勢如破竹稱霸各國成長最速排行，可以看出Meta在Facebook和Instagram狂推介面到格

崩潰！iPad、iPhone碎念又黑螢幕是壞了嗎？全因「它」太貼心…2口訣4步驟解決問題

天那！是鬼來電嗎？iPhone、iPad螢幕全黑，觸控螢幕沒反應，又一直聽到跳針的朗誦聲音，難道我的蘋果機器壞了嗎？不要擔心，有可能是你在慌亂之中誤觸了「螢幕簾幕」，就連小編都卡關半天才解除危機（崩潰）。《聯合新聞網》帶你記好2個自創口訣：「先點一下、再點二下」、「螢幕三指敲三下」和4步驟帶你操作了解真的不是「手機壞掉」了。

爆乳鋼琴家化身安妮亞「性感辣媽」 毛衣開衩鏡中「全看光」

台灣YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」，頻道「Pan Piano」擁有超過300萬人訂閱，精湛琴藝加上傲人身材，被譽為「鋼琴女神」。近日，小P再度釋出新影片，這次她化身為人氣動畫《SPY×FAMILY》...

妻車上挖到10多年前MP4 一開機見「前女友清涼照」他嚇爆求救

3C產品通常都有使用壽命，多半淘汰後就很少會再拿出來使用，甚至會覺得已經無法使用。不過近日有一名男網友，翻到了一台10多年前的MP4，沒想到還能開機，但打開畫面卻讓他「倒大楣」，因為映入眼簾的是「前女友」桌布，讓他崩潰求助。

「放心！不會送命」《魷魚遊戲》現實版開拍確定 全球徵求456名參賽者

《魷魚遊戲》官方報名頁面分別有「美國」、「英國」、「全球」三個管道接受報名，若精通英語且想參賽的讀者不妨去官網試一試。 去年在全球爆紅的Netflix韓國影集《魷魚遊戲》除了在近日宣布將推出第二

捷運牆上藏「LINE小盒子」 內行曝超酷用途：幾乎大站都有

LINE已成為大眾生活的一部分，日前網紅Allie發現在捷運站的高牆上居然掛著一個小小的LINE圖示，不禁好奇有何用處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。