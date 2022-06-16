LINE電腦版更新 傳檔案新增預覽畫面
通訊軟體LINE今天在官方部落格發文說明電腦版7.9新功能，Windows和Mac雙平台皆新增傳送檔案的預覽畫面；另針對Windows版新增「提醒樣式」選項，可選擇LINE通知是否與系統連動。
LINE表示，電腦版7.9更新後，在LINE聊天室以拖曳方式傳送檔案給對方前，會出現預覽畫面提供用戶確認，可以調整傳送檔案的順序或刪除檔案，讓用戶能再次檢查是否傳送正確檔案。若不想使用此功能，可以到「設定」中關閉。
此外，LINE電腦版7.9針對Windows系統的用戶新增「提醒樣式」，選項包含「預設」及「Windows」，如果選擇後者，Windows的通知設定會與LINE的通知設定連動。簡單來說，若用戶工作時不想被人打擾，可以直接在Windows的系統通知中關閉通知，就不會收到LINE與其他應用程式的訊息通知。
Mac系統先前在LINE電腦版7.3更新後，系統通知設定已經可以跟LINE通知連動，直接在「系統偏好設定」的「通知」設定即可。若開啟Mac系統的勿擾模式，用戶將不會收到LINE的訊息通知。
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