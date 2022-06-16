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崩潰！iPad、iPhone碎念又黑螢幕是壞了嗎？全因「它」太貼心…2口訣4步驟解決問題

聯合新聞網／ 綜合報導
iPad或iPhone畫面全黑又發出「碎碎念」的聲音該怎麼辦？《聯合新聞網》帶你解決這個問題。（圖／聯合新聞網）
iPad或iPhone畫面全黑又發出「碎碎念」的聲音該怎麼辦？《聯合新聞網》帶你解決這個問題。（圖／聯合新聞網）

天那！是鬼來電嗎？iPhone、iPad螢幕全黑，觸控螢幕沒反應，又一直聽到跳針的朗誦聲音，難道我的蘋果機器壞了嗎？不要擔心，有可能是你在慌亂之中誤觸了「螢幕簾幕」，就連小編都卡關半天才解除危機（崩潰～）。《聯合新聞網》帶你記好2個自創口訣：「先點一下、再點二下」「螢幕三指敲三下」和4步驟帶你操作了解真的不是「手機壞掉」了。

1.iPhone、iPad「碎碎念」其實是內建的「旁白」指令

蘋果的「旁白」功能是針對視障族群所做的功能，以手勢為基礎操作螢幕，換句話說無法看到螢幕也能使用。因此一般的觸控動作無法啟動，導致一直卡關「鎖定畫面」，需記得一些基本手勢：「點一下選取項目」、「點兩下啟動所選項目」、「用三指滑動來捲動」，前面2項也就是第1個口訣「先點一下、再點二下」的由來。

蘋果的「旁白」功能以手勢為基礎操作螢幕，需記得一些基本手勢：「點一下選取項目」、「點兩下啟動所選項目」、「用三指滑動來捲動」。（圖／聯合新聞網）
蘋果的「旁白」功能以手勢為基礎操作螢幕，需記得一些基本手勢：「點一下選取項目」、「點兩下啟動所選項目」、「用三指滑動來捲動」。（圖／聯合新聞網）

若不想讓iPhone或iPad針對點選的選項發出聲音，就要到「旁白」這裡關閉。（圖／聯合新聞網）
若不想讓iPhone或iPad針對點選的選項發出聲音，就要到「旁白」這裡關閉。（圖／聯合新聞網）

開啟旁白時，在點選位置上會出現「白框」，就會朗誦點選的內容。（圖／聯合新聞網）
開啟旁白時，在點選位置上會出現「白框」，就會朗誦點選的內容。（圖／聯合新聞網）

2.卡關鎖定畫面就是點不開、滑不開

解鎖畫面由下往上畫到中間停一下→會跳出FaceID或輸入密碼畫面。

解鎖iPad、iPhone畫面步驟。（圖／聯合新聞網）
解鎖iPad、iPhone畫面步驟。（圖／聯合新聞網）

輸入密碼時，輸入數字「2」時，先在2上面點一下，再連點兩下「2」，下個數字為「3」，先點一下3，再連點二次，後面步驟以此類推，可進入主畫面。

解鎖iPad、iPhone畫面步驟。（圖／聯合新聞網）
解鎖iPad、iPhone畫面步驟。（圖／聯合新聞網）

3.關閉「旁白」功能

設定→輔助使用→關閉旁白。別忘記每個動作都要「先點一下、再點二下」，有4種方式可以關閉：

1.直接用設定→輔助使用→「旁白」關閉。

關閉「旁白」功能步驟。（圖／聯合新聞網）
關閉「旁白」功能步驟。（圖／聯合新聞網）

2.無法直覺式關閉，需要「滑動」才能看到輔助使用字眼，可用「三指滑動來捲動」，再進入「旁白」關閉。

關閉「旁白」功能步驟，在關閉前，透過3指可以滑動。（圖／聯合新聞網）
關閉「旁白」功能步驟，在關閉前，透過3指可以滑動。（圖／聯合新聞網）

3.如果幸運的你原本意外開啟「語音控制」功能，可在搜尋列說出「旁白」2字，就可以直接關閉。

關閉「旁白」功能步驟，若有把語音控制打開的話，就能在搜尋列「說出」旁白兩字，就能關閉旁白功能。（圖／聯合新聞網）
關閉「旁白」功能步驟，若有把語音控制打開的話，就能在搜尋列「說出」旁白兩字，就能關閉旁白功能。（圖／聯合新聞網）

關閉「旁白」功能步驟，若有把語音控制打開的話，就能在搜尋列「說出」旁白兩字，就能關閉旁白功能。（圖／聯合新聞網）
關閉「旁白」功能步驟，若有把語音控制打開的話，就能在搜尋列「說出」旁白兩字，就能關閉旁白功能。（圖／聯合新聞網）

4.進入主畫面後，喊出，「嘿，Siri，關閉旁白」→可直接關閉成功。

也可以透過Siri，說出「嘿，Siri，關閉旁白」，即可成功。（圖／聯合新聞網）
也可以透過Siri，說出「嘿，Siri，關閉旁白」，即可成功。（圖／聯合新聞網）

4.我的畫面根本全黑沒辦法點，該怎辦？

在開啟「旁白」模式下會啟動觸發「螢幕簾幕」功能。像是使用者（如小編）第1次意外聽到iPad碎碎念，不知如何是好，結果亂敲好幾次螢幕的情況下，竟然讓「螢幕變黑」，更認為是不是機器被我用壞了。

開啟旁白功能後，「簾幕模式」也會有機會觸發，觸發條件為：「三指敲螢幕三下」就會把螢幕變黑，回復原貌也只要三指敲三下就可行（圖／聯合新聞網）
開啟旁白功能後，「簾幕模式」也會有機會觸發，觸發條件為：「三指敲螢幕三下」就會把螢幕變黑，回復原貌也只要三指敲三下就可行（圖／聯合新聞網）

但其實是自己觸發「螢幕簾幕」，而該功能要用「三指敲螢幕三下」就會把螢幕變黑，回復原貌也只要三指敲三下就可行。只能說這動作真的是「慌亂時」會做出的崩潰手勢。

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