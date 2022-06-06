PS Plus高級會員少付19年年費爽玩到2042年？他曝需這條件 網友憂陷阱：先觀望好了

索尼（Sony）5月23日推出PlayStation Plus（簡稱PS Plus）的新服務，一共分為「基本」、「升級」及「高級」會員3種等級，其中高級會員年費為2288元。不過一名網友發現，有別的玩家的PS Plus只要付2748元的高級會員費，就能直接用到2042年，少了19年的年費，引起不少網友熱議。

目前以PS Plus高級會員收費標準來看，費用為每月338元／每季928元／每年2288元，不過若登入帳號，會發現已改版成「年費制」，一律收2288元。一名網友在巴哈姆特論壇表示，若玩家為「基本」會員，期限是包到2042年，再花費2748元台幣升級到高級會員，那麼「高級」會員期限也會到2042年。相較2288年年費只多480元，卻能再玩19年，相當划算。

一名網友表示，列出他在香港PS Plus會員升級至高級會員，只要718港幣，稱會員剩餘天數只要大於900天，就可享有類似優惠。（翻攝自a9vg論壇網友pHaNtom9276截圖）

會員期限需堆疊超過至2025年

該名網友表示，若想享有這服務，首先條件為PS Plus「基本」會員期限須堆疊到2年6個月以上，也就是包到2025年以上的會員才擁有資格。他一度以為是程式BUG，但有其他玩家詢問Sony的客服人員，對方回應這費用是「正確的服務」，但他也提醒，「不確定索尼是否會秋後算帳，需要玩家補齊費用。」仍需三思。

實測每個人「年費」不一樣

該文引起不少網友討論，紛紛有網友測試自己的基本會員升級到「高級」會員需要多少錢，不過每個人對應的「年費」及「會員期限」皆不同。就有網友列出他從現在到2026年得付2748元；另一名網友則截圖列出包到2030年PS Plus「高級」會員價格不同的變化，從原本的1萬1677元，降價到8589元，到現在的2748元「吃到飽」，讓他直呼「我是不信Sony有這麼好心，一定是BUG。還是先觀望看看。」

有網友列出他在PS Plus升級至高級會員的不同價格變化，從1萬1677元降到8589元，現在變為2748元包到2030年，讓他直呼「我是不信Sony有這麼好心。」（翻攝自巴哈姆特）

有網友列出他在PS Plus升級至高級會員的不同價格變化，從1萬1677元降到8589元，現在變為2748元包到2030年，讓他直呼「我是不信Sony有這麼好心。」（翻攝自巴哈姆特）

有網友列出他在PS Plus升級至高級會員的不同價格變化，從1萬1677元降到8589元，現在變為2748元包到2030年，讓他直呼「我是不信Sony有這麼好心。」（翻攝自巴哈姆特）

《聯合新聞網》實際測試，本身的「基本」會員期限只到2023年4月，並未像原文說的超過2025年，但想升級到「高級」會員，也只要再付907元就能持續用到與基本會員相同的日子，隨後再改收年費2288元，似乎真的會依會員期限而讓價格有所不同。

《聯合新聞網》實測，自己的會員期限為2023年4月，升級至高級會員，也只要再付907元就能持續用到與基本會員相同的日子。（翻攝自PS Plus官網）

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