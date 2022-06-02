強尼安珀官司轟動全球 鄉民擠YouTube直擊宣判見1現象驚呆了

美國男星強尼戴普（Johnny Deep）與前妻安珀赫德（Amber Heard）互控誹謗官司於台灣時間今（2）日凌晨3點半宣判，最終強尼戴普洗刷6年來的「家暴男」污名，獲得勝訴。這場世紀官司引起全球粉絲關心，紛紛透過YouTube平台關注判決結果，就有PTT鄉民意外發現在官司宣判之際，線上竟同時擠滿300萬人觀看，讓他不禁讚嘆「YouTube真的很厲害」。

全球粉絲同時上線收看這場世紀官司的即時宣判結果，有PTT鄉民注意到當時該直播上線人數至少有290萬人，「但是一點也不卡」，他坦言以前隨便一個平台只要人多就會「爆炸」，但YouTube竟還可以讓300萬人同時觀看高畫質影片，不禁讚嘆道「這技術是不是超厲害？」

強尼戴普獲得勝訴讓粉絲們激動不已。 美聯社

文章曝光後，鄉民們拋出各種猜測，直言「如果沒有被Google買下來，會有可能嗎？」、「這時間的直播也不多就是了」、「趕快截圖！可能你這輩子再也看不到了」、「以前的紅色（指播放時間軸，紅色區段為當前播放進度，灰色區段則為影片存取進度）都只會在灰色前面一點點」。

其中，一名內行網友提及YouTube能同時支援高畫質與承載上百萬觀看人數的理由，歸功於Google在全球各地ISP（網路服務業者）部署大量Google全球快取（Google Global Cache, GGC）伺服器，使其能提供迅速便捷的網路訊號，「因為它是串流到各地的Cache（快取），你再去離你最近的GGC中抓直播影片，基本上比較會有問題的可能是聊天室，簡單來說就是用錢砸出來的」。

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