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PlayStation VR 2何時登場？分析師估最快這一年開賣

聯合新聞網／ 楊又肇

天風證券分析師郭明錤分析指出，Sony預計最快會在2022年下半年開始量產PlayStation VR 2，預計最快會在2023年第一季進入市場銷售，同時首波出貨量約在150萬組。

而Sony稍早說明將在台灣時間6月3日上午6點舉辦「State of Play」直播節目，預計公布即將伴隨PlayStation VR 2推出的遊戲作品。而在稍早的投資者會議上，Sony更透露PlayStation VR 2至少會伴隨20款遊戲作品推出，顯示除了《地平線》衍生虛擬實境遊戲作品《Horizon: Call of the Mountain》之外，還有更多PlayStation Studios與第三方遊戲業者製作內容。

不過，郭明錤也指出PlayStation VR 2能否如其在2023年第一季進入市場銷售，主要還是看遊戲內容開發進度是否能順利趕上硬體預定發表時程，否則也可能延後推出時間。

Sony日前已經公布PlayStation VR 2頭戴裝置及手持控制器外觀，強調重新以人體工學設計打造，同時保留前一代機種優點，更將整體重量大幅降低，讓使用者更方便配戴，並且採更圓潤外型設計。

另外，PlayStation VR 2的配線也比前一代機種精簡，僅需透過單一線材即可與主機連接，並且具備4K HDR輸出與更即時的圖像渲染算力，同時也能透過外部鏡頭實現inside-out追蹤效果，讓使用者能有更穩定、精準的虛擬實境視覺體驗。

依照先前市場傳出消息，指出PlayStation VR 2採用6組光學模組，其中包含4組解析度為720P的紅外線攝影鏡頭，以及2組眼球視線追蹤感測元件，而鏡片則是由Genius提供，採非球面鏡片規格設計，顯示面板則採用三星提供OLED產品，處理器則是由聯發科打造，而產品組裝則是由歌爾泰克 (Goertek)負責。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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