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Meta更新隱私政策文字 加強說明個資使用

中央社／ 台北27日電
Meta示意圖。 路透
Meta示意圖。 路透

臉書母公司Meta今天宣布將調整「隱私政策」說明文字，讓用戶更容易了解既有內容，以及Meta如何使用用戶的個人資訊；另更新「服務條款」文字內容，提供更清楚解釋及說明。

Meta透過新聞稿表示，即日起，用戶將於Meta旗下平台Facebook、Instagram與Messenger收到更新通知，引導用戶至相關資訊頁面，協助用戶對所在地區的「隱私政策」和「服務條款」有進一步了解，也可看到更新資訊總覽，這些更新將於7月26日開始生效。

Meta指出，此次更新目的是為了更清楚陳述平台運用資料的作法，Meta在「隱私政策」全文中提供更多詳細的資訊和範例說明，也納入更多存取控制選項的方法，包含用戶可隨時管理自己的隱私設定。

此外，Meta也正在更新「服務條款」，當用戶違反條款或社群守則、侵犯他人智慧財產權或觸犯其他法律規定，Meta將停用或終止用戶帳號。

Meta 智慧財產權

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