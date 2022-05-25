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蘋果Today At Apple創意工作室台北也有了！ 加入4項新課程培養新秀

聯合新聞網／ 楊又肇

去年在洛杉磯、北京等地啟用Today At Apple創意工作室，藉此協助年輕創作者發揮創意之後，蘋果5月24日宣布將Today At Apple創意工作室擴展至納許維爾、邁阿密、柏林、米蘭、台北、東京、雪梨等七個城市推出，並且加入包括app設計、podcast製作、空間音訊製作，以及電影製作等全新課程。

蘋果宣布將於納許維爾、邁阿密、柏林、米蘭、台北、東京、雪梨等七個城市推行Today At Apple創意工作室系列課程，而芝加哥、華盛頓特區、紐約、倫敦、巴黎、曼谷、北京在內城市也將邁入第二年推行此系列課程。

而Today At Apple創意工作室系列課程同樣訴求協助更多青年創意工作者如何運用自身才能發揮社會影響力，並且透過眾多蘋果導師與超過30名專業講師，讓青年創意工作者學習音樂、電影、攝影、藝術與設計項目技能，使其創作更為精進。

今年開始的Today At Apple創意工作室系列課程，將增加app設計、podcast製作、空間音訊製作，以及電影製作等全新課程，讓青年創意工作者可以透過這些媒介發揮更大影響力。

去年總計有超過400名青年創意工作者年輕人參與系列課程，並且透過Apple TV、Apple Books，以及Apple Music展示創作成果，蘋果預期今年擴展到更多城市舉辦，將能協助更多青年創意工作者創造更多內容。

另外，在參與Today At Apple創意工作室系列課程的城市裡，蘋果也將透過當地Apple Store舉辦由知名藝術家主講的免費課程，並且開放大眾透過蘋果官網報名參與。

今年推行的Today At Apple創意工作室系列課程如下：

App設計 (紐約)

紐約的創意工作室今年推出新課程，將為女性和非二元創意工作者提供輔導、洞見和資源，並且協助將app概念化，藉此推動社會影響力。

書籍與敘事 (邁阿密、華盛頓)

華盛頓的青年創意工作者將透過製作自己的硬頁書、有聲書和故事板，磨練他們的創意寫作和視覺敘事技能。在邁阿密，蘋果將與社區合作夥伴「O, Miami」一同為黑人、原住民，以及其他有色人種的新興藝術家推出一項課程，透過製作微型有聲書來探索說故事的方式。

音樂、廣播與 Podcast (柏林、納許維爾、芝加哥、巴黎)

柏林有志成為音樂家的參與者將學習廣播製作，同時在鼓舞人心的導師指導下探索專屬主題，並且與Refuge Worldwide、Open Music Lab密切合作。

納什維爾的創意工作室則將與美國國家非裔美國人音樂博物館 (National Museum of African American Music)合作，讓參與者能造訪Apple Music工作室，聚焦空間音訊錄製。

巴黎的參與者將透過聚焦podcast製作的全新課程，培養創意敘事、音訊工程和錄音的技能。

在芝加哥，來自Southwest Side的青年創意工作者將透過聚焦廣播製作和影音實驗的體驗，以歸屬感和身分認同為主題，擴大他們的敘事和故事。

藝術與設計（台北、米蘭）

台北和米蘭的創意工作室將協助導師與有志的年輕設計師互相交流，探索身分認同，並思考如何設計、創造和推廣代表自己和社群的內容。

在米蘭，參與者將有機會透過由Afro Fashion帶領，慶祝時尚、藝術和設計的多樣性為核心的課程，來創造一個包容性的媒體景觀；台北的課程則將創造一個安全空間，供年輕人透過創造力探索性別和身分認同。

這些計劃將指導參與者完成製作，提供輔導與靈感，並且提供設計產業的資源和洞見。

攝影、電影與電視 (倫敦、雪梨、北京、東京、曼谷)

倫敦和雪梨的參與者將透過創作短紀錄片來探索身分、文化和代表性，並獲得知名藝術家的回饋和見解，培養電影攝影、導演和剪輯技能。

在北京和東京，參與者將獲得專業指導，深入學習拍照與錄影，藉此講述自己的故事。

在曼谷，蘋果將與社區合作夥伴Saturday School Foundation展開第二年合作，讓青年創意工作者有機會探索由Apple Creative Pro團隊主講的各式課程，而此項為期六週的店內課程將聚焦於攝影和音樂創作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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