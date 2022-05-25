Google街景服務15年了 將翻新相機設備捕捉更多細節

從2007年7月17日推出初始版本的Google街景服務，至今已經經歷15週年，接下來將在Android、iOS版本推出新版街景時光機功能，讓使用者能透過街景服務重溫過往的街邊影像，同時也宣布啟用全新相機設備，藉此捕捉更多道路標誌等細節，同時也將使街景影像以更高解析度呈現，而在今年Google I/O 2022期間介紹的沉浸式實景 (Immersive View)功能，接下來將準備在洛杉磯、紐約、舊金山、倫敦以及東京等城市登場。

除了宣布Google街景服務推出15週年，Google也宣布可在Google Maps的導航模式選用限定10天的街景車圖像，而在PC版Google Maps也會出現戴上帽子、手拿氣球的衣夾人，一同慶祝Google街景服務邁入15週年。

而Google目前已經透過街景車、街景背包及街景手推車等工具，走遍100個國家地區、累積超過1700億張照片，足足可繞行地球超過400圈，其中更深入各個景點、國家公園，或是博物館等，甚至也讓更多人一窺綠島等景點的水下風情。

在台灣地區，Google街景也從2008年開始透過街景車進行拍攝，並且在隔年率先推出大台北地區街景圖像，後續更遍及全台14個縣市街景。而在2010年則開始透過街景三輪車拍攝各地區校園、遊樂園及名勝古蹟，並且在2012年透過街景手推車進入一般車輛難以行駛的地點，完成台北故宮博物院等地區街景，更使台北故宮博物院展出的翠玉白菜、肉形石等文物登上Google Art Project平台。

後續在2013年引進的街景背包，更先後完成碧潭風景區、太魯閣國家公園錐麓古道景象拍攝，更在高雄光榮碼頭拍下荷蘭藝術家霍夫曼 (Florentijn Hofman)的作品「黃色小鴨」，後續則在2016 年登頂東亞第一高峰玉山。

另外，在水下街景拍攝部分，Google則是在2013年與The Ocean Agency合作，完成拍攝綠島海景風貌，其中包括擁有千年歷史的團塊微孔珊瑚「大香菇」。

Google接下來將會啟用全新相機設備，藉由更高拍攝性能、更方便運輸且能應用在各類車型的特性，讓新款相機設備能以更高客製化形式對應各類拍攝需求，同時也將能紀錄更高解析度的街景影像。

而在服務更新方面，包含將在Android、iOS版本推出新版街景時光機功能，讓使用者能透過街景服務重溫過往的街邊影像，以及今年Google I/O 2022期間介紹，透過人工智慧將數十億街景影像縫合的沉浸式實景 (Immersive View)功能，接下來將準備在洛杉磯、紐約、舊金山、倫敦以及東京等城市登場，甚至可讓使用者改變時間軸，藉此確認不同時間下的街景影像、氣候，以及交通繁忙程度等細節，甚至可以直接「走進」當地餐廳等建築確認內部環境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦