《戰神：諸神黃昏》加入無障礙遊玩介面 遊玩彈性更高

雖然越來越多業者投入無障礙使用體驗的操作介面設計，讓眾多肢體、視力有障礙的使用者也能順利遊玩遊戲。而在過去分別針對《最後生還者Part II》、《地平線：西域禁地》等遊戲加入無障礙遊玩介面設計後，Sony更進一步介紹在即將推出的《戰神：諸神黃昏》所設計無障礙遊玩介面，標榜能以更高彈性讓所有玩家都能順利遊玩。

聖塔莫尼卡工作室首席UX設計師Mila Pavlin表示，相比2018年推出的《戰神》所加入無障礙遊玩功能，此次在《戰神：諸神黃昏》的無障礙遊玩功能增加約60多種可調整項目，其中包含可針對操作角色、目標、敵人與遊戲中出現物品各自以不同顏色遮罩呈現，並且能以更顯目形式呈現，方便有色弱障礙的玩家可以清楚識別遊戲中出現角色等細節。

另外，針對有聽障等情況的玩家，此次更將字幕加入更多尺寸選項，並且能以不同顏色呈現，甚至可透過字幕背後影像模糊處理，藉此讓字幕文字內容更容易被識讀，甚至連操作介面中的文字與圖示也都能客製化調整。

其他調整項目，還包含自動衝刺、瞄準，或是輔助格擋，以及自動撿取物品等功能，另外也能針對顯示項目位置進行調整、改變相機拍攝視角，讓玩家可以針對個人需求調整遊戲使用模式，藉此營造無障礙的遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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