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看片不用再動手快轉 YouTube新增這功能堪稱「懶人福音」

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看片不用再動手快轉了！ YouTube新增這功能堪稱「懶人福音」

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube規劃新增功能，這項新功能堪稱是「懶人看片福音」。 示意圖／ingimage
YouTube規劃新增功能，這項新功能堪稱是「懶人看片福音」。 示意圖／ingimage

精彩片段在哪裡？YouTube打算直接幫你標示出來啦！YouTube目前正在規劃新增一項新功能，讓用戶可以直接觀看影片的精華片段，只要一鍵立即跳轉，對於懶得動手快轉的網友們實在太加分了！

根據外媒《The Verge》報導，YouTube規劃新增功能，在YouTube影片時間軸處顯示「重播次數最多」按鈕，用戶觀看影片時可直接跳到影片最多人觀看的時間點。

不過，這項新功能仍在測試階段，目前僅開放給YouTube Premium用戶使用，想要體驗的用戶也可按此申請加入體驗，待功能測試成熟，未來有機會普及至一般用戶使用。

對於這項新功能推出，用戶們喜憂參半，有人認為這可能會分散觀看者注意力，或對YouTube平台帶來負面壓力，但也有人認為這項新功能是引導創作者的信號，讓他們可以明確判斷觀看者喜歡哪種類型的內容。

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