蘋果曝最新隱私保護廣告 喊話個人資料不被人利用

蘋果稍早推出最新隱私保護廣告《個人資料的一天》 (A Day in the Life of Your Data),藉此說明使用者的個人隱私資訊對廣告業者、行銷人員有著極高「價值」,同時也強調蘋果如何在旗下產品保護使用者的隱私安全。

依照說明,廣告業者、行銷人員藉由使用者個人隱私資訊所反應「價值」,推動每年約達2270億美元規模的市場產值,而這些隱私資訊往往會透過網站內容、app、社群服務等管道取得,使用者更經常在不清楚個人隱私資訊會被如何使用情況下,為了使用網站特定服務,或是使用特定app內容,導致個人隱私資訊被廣告業者、行銷人員大幅利用,進而成為投放大量廣告、宣傳及推薦內容的依據。

除了可能遭受大量廣告內容等干擾,使用者的個人隱私更可能因此遭有心人士利用,甚至讓個人在網路上的瀏覽行為、所在位置曝光,對於使用者在真實世界的生活可能也會因此受影響,而若不慎將個人信用卡等金融帳戶資訊曝光,更可能造成更大損失。

從iOS 14就開始確保app使用隱私安全

因此,從2020年推出的iOS 14開始,蘋果就開始讓使用者能針對每個app內容決定個人隱私使用方式,甚至也能透過設定項目中的「隱私權報告」一覽各個app使用個人隱私情況,並且能手動調整隱私使用模式。

為了避免開發者、業者以app服務內容為誘因,藉此要求使用者必須分享個人隱私資訊,蘋果實際上也規範app內容不能透過此類方式「綁架」使用者個人隱私,藉此確保app內容使用安全。

在蘋果產品生態確保使用者隱私安全

而在Safari瀏覽器部分,目前也會透過智慧防追蹤功能,透過機器學習方式阻止瀏覽網頁時,企圖追蹤使用者瀏覽資訊、操作行為的情況,使用者同樣可以透過「隱私權報告」查看Safari瀏覽器擋下哪些企圖追蹤隱私資訊的網站。

同時,蘋果更強調透過Safari瀏覽器觀看網頁內容時,將會只讓網站追蹤經過簡化的個人隱私「輪廓」,意味廣告業者、行銷人員僅能取得概略內容用於廣告投放及內容行銷,卻無法完整掌握使用者身分,進而可在廣告行銷需求與使用者個人隱私安全之間取得平衡。

另外,目前蘋果也會透過隱藏IP方式,避免其他人追蹤自己在網路上的位置,或是在網路上的使用行為,同時也能避免其他人確認自己打開哪些電子郵件。

至於在Apple Pay金融交易部分,蘋果更標榜不會紀錄使用者的金融卡片資訊,同時也不會知道使用者透過Apple Pay購買哪些商品,更不會將這些資訊透露給其他業者,就連在iPhone等裝置上使用的Siri數位助理服務,以及語音識別應用服務,都僅會在裝置上預先完成識別處理,並且透過加密方式保護,蘋果同樣不會紀錄,或向其他人分享此類資訊。

其他方面,更包含在iMessage服務採用端到端加密保護,以及在iCloud服務推出功能加倍、不加價的iCloud+訂閱方案,增加包含隱藏電子郵件網域、自訂電子郵件網域,以及HomeKit安全錄影功能,讓使用者能有額外隱私安全保護效果。

預計在24個國家市場播出

此次推出的新隱私保護廣告,將會在美國、加拿大、墨西哥、智利、哥倫比亞、巴西、英國、德國、西班牙、法國、義大利、瑞士、土耳其、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、台灣、日本、韓國、新加坡、泰國、印度及澳洲等24個國家地區推出,除了透過線上形式呈現,更會透過街頭廣告說明蘋果在隱私保護所作努力。

至於選擇這24個國家地區推行最新隱私保護廣告,在於這些國家地區分別於網路、app、線上社群與網路交易均有重度使用情況。同時,此次廣告也是繼去年在中國市場以簡體中文形式呈現,首次透過繁體中文呈現的蘋果隱私廣告內容。

