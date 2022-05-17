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抖音變身交友軟體 同則短影片觀眾可配對互相聊天

聯合新聞網／ INSIDE
抖音新增可與陌生人互相聊天的功能。 示意圖／路透
抖音新增可與陌生人互相聊天的功能。 示意圖／路透

抖音新功能再加強了「社群」聊天的元素。

中國境內版的抖音（國際版稱TikTok）開始測試社交功能，讓觀看同一則短影音的觀眾可以配對聊天。根據Gamingsym報導，使用者可一天可以使用這個功能5次，聊天室背景就是該則短片，而聊天室內可以傳送文字、表情符號等訊息，也可以開啟語音聊天。

如果配對不到陌生人，也可以邀請朋友一起來用這個短片互動聊天室。另外，使用者可以選擇是否要使用原本的個人檔案，或是匿名聊天。

抖音母公司字節跳動旗下曾有一款基於共同興趣的聊天軟體「飛聊」，不過在去年底已經將這個產品結束營運並將團對併入其他內部專案，不知道是否因此促成了抖音的新功能。另外也還不知道新的社交功能會不會推行到海外TikTok。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

抖音 軟體 TikTok

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