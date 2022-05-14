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不開LINE也能加好友、刪訊息別點垃圾桶 LINE五大實用技巧

聯合新聞網 / 綜合報導
只要長按app選「讀取行動條碼」，就會自動開啟LINE掃碼加好友的功能。圖擷取自youtube
只要長按app選「讀取行動條碼」，就會自動開啟LINE掃碼加好友的功能。圖擷取自youtube

不管是朋友聊天，還是討論公事，許多人都會用LINE傳送訊息，十分方便。然而儘管生活中經常使用，但LINE還是有一些讓人意想不到的功能存在。日本媒體「GLUGLU」近來就分享，五個可以讓LINE用起來更便利的技巧。

1.不開LINE就叫出交友QR code

不少人要互加LINE好友時，都會習慣打開LINE的app，再點選好友選單，打開QR code掃描等相關功能。然而實際上在app選單頁面中，只要長壓LINE的圖示，選擇「讀取行動條碼」，就能夠自動開啟LINE並直接跳到掃描QR code的畫面。

2.自動備份對話紀錄

有些人習慣備份對話紀錄，以免遺漏重要訊息。不過只要在LINE首頁的設定中，依序點選「聊天」、「備份聊天紀錄」、「自動備份頻率」，開啟「自動備份」並選擇時間頻率，就會自動保存好過往的訊息。

3.置頂重要訊息

有時碰到需要重複確認的事情，例如相約的餐廳或會議的時間等等，可以長壓該訊息的內容，選擇廣播圖示的「設為公告」選項。如此一來，那項訊息就會出現在畫面上方，同群組內的所有人都會看到，方便隨時查閱。

4.刪除已送出的對話

有時不小心打錯內容，或者還沒打完就按到送出，都會希望收回來重打。此時只要在發出訊息的24小時內，長按訊息並點下對話框打叉圖示的「收回」選項，就能成功刪除。另外，如果選擇垃圾桶圖示的「刪除」選項，就只能刪掉自己LINE中顯示的訊息，對方的LINE依舊能夠看得到原訊息，是許多使用者經常搞混的地方。

5.回覆特定訊息

如果想要特別針對某一句話回覆，不需要刻意長按訊息。只要輕觸要回覆的訊息並往左滑動，就會自動鎖定的情況下，開始進行打字回覆。

日本 LINE

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