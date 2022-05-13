快訊

快篩陽3類對象擠爆視訊醫療 指揮中心明起新增評估管道

EA旗下足球遊戲從明年開始更名為《EA Sports FC》，FIFA表示將與更多業者合作內容

聯合新聞網 / 楊又肇

EA宣布，過去由FIFA國際足球協會獨家授權使用約30年的《國際足盟大賽》 (FIFA)系列，從明年開始將調整為《EA Sports FC》，不再使用FIFA名稱。不過，國際足球協會表示將另外與遊戲業者合作，預計打造全新足球賽事遊戲。

EA上次與國際足球協會簽約合作是在2013年，而雙方後來談論續約時，國際足球協會提出每四年增加近10億美元增幅費用，使得EA決定不再與國際足球協會合作，使得今年預計推出的《國際足盟大賽23》將成為EA旗下最後一款掛上FIFA名稱的遊戲作品。

在此之前，《國際足盟大賽》系列一直是EA旗下EA Sports品牌最暢銷的系列遊戲，從1993年12月於SEGA Genesis (即日版SEGA Mega Drive)推出首款作品，至今已經累積29年歷史，並且持續獲得國際足球協會獨家授權，同時取得FIFA品牌、旗下所屬球隊與賽事內容授權。

與國際足球協會結束合作後，未來EA將繼續以《EA Sports FC》名稱推行足球賽事遊戲，並且保留《國際足盟大賽》系列作品遊玩模式，更加收錄超過1萬9000名球員、700多支球隊、近100座球場與30個聯賽，另外也將維持與英超、西甲、德甲、義甲等國家聯賽獨家合作關係。

而國際足球協會則說明與EA達成短期授權延展，預計用於今年即將推出的《國際足盟大賽23》，同時未來僅向EA提供模擬足球類別授權內容，更說明未來將與一系列發行商合作，調整過去長期與單一發行商合作模式，同時也強調僅有「FIFA」名稱的足球遊戲才能提供最好遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

足球 品牌

延伸閱讀

分道揚鑣！《FIFA》系列將更名《EA Sports FC》 國際足總另找廠商延續招牌

不只純電Genesis GV70　Hyundai Santa Fe Hybrid確定加入美國製行列！

足球／哥倫比亞前球星林康車禍不治 享年55歲

世足／卡達世界盃吉祥物拉衣卜 神似鬼馬小精靈引熱議

相關新聞

Netflix計劃年底推出低價有廣告方案 力抗訂戶流失衝擊

紐約時報報導，Netflix力拚年底推出更低價、但有廣告的訂閱方案，推出時間比先前公布的時程快得多，凸顯這家串流影音巨人...

EA旗下足球遊戲從明年開始更名為《EA Sports FC》，FIFA表示將與更多業者合作內容

EA宣布，過去由FIFA國際足球協會獨家授權使用約30年的《國際足盟大賽》 (FIFA)系列，從明年開始將調整為《EA Sports FC》，不再使用FIFA名稱。不過，國際足球協會表示將另外與遊戲業者合作，預計打造全新足球賽事遊戲。

擬真3D形式呈現 Google Maps加入「沉浸觀看」模式

Google在此次Google I/O 2022宣布將在Google Maps加入名為「沉浸觀看」 (Immersive View)功能，強調可透過人工智慧方式將Google Maps上的地圖內容以擬真3D形式呈現，甚至可以呈現不同時間、氣候的城市場景。

Google Search更聰明 「在地味」搜尋結果更濃厚

今年4月正式推出讓使用者可透過拍照加輸入文字方式，讓搜尋結果可以有更多判斷依據後，Google在此次Google I/O 2022更宣布加入具在地條件的搜尋模式，讓使用者能進一步查找更符合在地的搜尋結果。

火星人基地的大門？好奇號回傳照片曝光...引爆全網

這張 NASA 新進釋出，由好奇號（ Curiosity ）於（地球）標準時間 7 日上午 7:58 拍攝的照片，據現在釋出不到一天即在社群平台爆發熱議。照片右側的平直切面洞窟開口，如果不是一座門，還

7個LINE免費隱藏版貼圖來了！ 蠟筆小新超Q、任務也最難解

能夠省錢用免費LINE貼圖是最快樂不過的事了，網友整理出LINE隱藏版的免費貼圖，只要完成任務即可獲得，其中又以「蠟筆小新」的任務條件較為麻煩。而這些貼圖有下載期限與使用期限，可別傻傻地錯過時間。相關貼圖整理如下：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。