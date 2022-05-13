EA旗下足球遊戲從明年開始更名為《EA Sports FC》，FIFA表示將與更多業者合作內容

EA宣布，過去由FIFA國際足球協會獨家授權使用約30年的《國際足盟大賽》 (FIFA)系列，從明年開始將調整為《EA Sports FC》，不再使用FIFA名稱。不過，國際足球協會表示將另外與遊戲業者合作，預計打造全新足球賽事遊戲。

EA上次與國際足球協會簽約合作是在2013年，而雙方後來談論續約時，國際足球協會提出每四年增加近10億美元增幅費用，使得EA決定不再與國際足球協會合作，使得今年預計推出的《國際足盟大賽23》將成為EA旗下最後一款掛上FIFA名稱的遊戲作品。

在此之前，《國際足盟大賽》系列一直是EA旗下EA Sports品牌最暢銷的系列遊戲，從1993年12月於SEGA Genesis (即日版SEGA Mega Drive)推出首款作品，至今已經累積29年歷史，並且持續獲得國際足球協會獨家授權，同時取得FIFA品牌、旗下所屬球隊與賽事內容授權。

與國際足球協會結束合作後，未來EA將繼續以《EA Sports FC》名稱推行足球賽事遊戲，並且保留《國際足盟大賽》系列作品遊玩模式，更加收錄超過1萬9000名球員、700多支球隊、近100座球場與30個聯賽，另外也將維持與英超、西甲、德甲、義甲等國家聯賽獨家合作關係。

而國際足球協會則說明與EA達成短期授權延展，預計用於今年即將推出的《國際足盟大賽23》，同時未來僅向EA提供模擬足球類別授權內容，更說明未來將與一系列發行商合作，調整過去長期與單一發行商合作模式，同時也強調僅有「FIFA」名稱的足球遊戲才能提供最好遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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