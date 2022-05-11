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火星人基地的大門？好奇號回傳照片曝光...引爆全網

聯合新聞網 / INSIDE

這張 NASA 新進釋出，由好奇號（ Curiosity ）於（地球）標準時間 7 日上午 7:58 拍攝的照片，據現在釋出不到一天即在社群平台爆發熱議。照片右側的平直切面洞窟開口，如果不是一座門，還有可能會是什麼？

如果你現在打開Twitter輸入一串「Sol 3466」代碼，你將得到......？滿滿洗版的首圖照片！

這張NASA新進釋出，由好奇號（Curiosity）於（地球）標準時間7日上午7:58拍攝的照片，據現在釋出不到一天即在社群平台爆發熱議。照片右側的平直切面洞窟開口，如果不是一座門，還有可能會是什麼？

火星表面目前有三台探測器運作中，分別為美國太空總署的好奇號（Curiosity, 2012年著陸）、毅力號（Perseverance,2021年2月著陸）、以及中國航天局的祝融號（2021年5月著陸）。

NASA對於Sol 3466圖片的說明很簡單，「本影像由設置在NASA火星探測車好奇號上的Mast Camera（Mastcam）於Sol 3466所拍攝（2022-05-07 07:58:16 UTC）」。

Sol源自於拉丁語中的太陽（Sun），意指在火星上的一個太陽日 a Mars-Day，火星的一天）。火星的一天以地球的一日為單位換算，平均約為24小時又39分鐘多；火星的一年約有668個Sol（火星日）。

Sol是自美國上世紀70年代的維京號（Viking program）計畫以來，開始用於火星日的單位計算。一般會將個別火星任務的Sol 0定義為火星探測車著陸的太陽日，好奇號任務因著陸位置微調而與任務時鐘略有數秒的誤差。

好奇號為目前NASA火星探測主力「毅力號（Perseverance）」的前任機種，目標為探測火星曾經存在生命的證據、採集地質樣本送回地球。2012年8月6日於蓋爾（Gale）撞擊坑登陸。即使後繼機種毅力號已開始服役，但好奇號仍然帶給地球包含「火星日蝕」等許多驚喜畫面。

不久前才在火星上慶祝執行任務3000 Sol的好奇號，這次又帶給火星迷無限歡樂的想像。或許這正是它成為有史以來最受歡迎火星探測車的原因之一！

《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

火星 NASA Twitter

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