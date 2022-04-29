Google計畫在每天觀看量超過300億的YouTube Shorts短影片服務增加廣告
自2020年推出的YouTube Shorts短影片服務取得明顯成功，並且順利協助YouTube持續成為獲利來源之後，Google接下來也計畫在此項服務增加更多廣告，藉此帶動更多營收機會。
依照目前數據顯示，YouTube Shorts短影片服務已經累積達每天超過300億的觀看量，相比去年同期成長幅度達4倍以上，因此預期日後加入廣告內容之後，將能讓YouTube服務增加更多營收。
而依照Google商務長Philipp Schindler說明，初期在YouTube Shorts短影片服務出現的廣告，將以引導安裝app，或是內容宣傳為主的廣告內容，預期未來也會加入更多充滿互動性的廣告。不過，是否會因為增加廣告而影響觀看量，或許就要看Google如何在此項服務規劃更合適的廣告型態，否則可能會產生反效果。
雖然YouTube Shorts短影片服務順利帶動更大觀看量，同時也讓YouTube維持正向獲利，但整體營收表現仍未符合市場預期，因此可以猜測Google接下來將會構思更多廣告營利方式，讓YouTube更加穩坐主要營收位置。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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