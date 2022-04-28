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買下推特後...AV女優被封帳號回來了 鄉民讚「新皇馬斯克」：德政啊！

聯合新聞網 / 綜合報導
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

推特董事會宣布以440億美元（約新台幣1.3兆元）將公司賣給特斯拉執行長馬斯克，雖然收購相關程序仍待主管機關審核，但有鄉民意外發現，早先被日本推特封鎖的多名知名AV女優帳號全都「解凍」了，這讓PTT鄉民一陣沸騰，大喊「這是德政啊～」。

一名網友今（28）日於PTT發文爆卦「馬斯克放AV女優出桶」（「水桶」是PTT版主可動用的處罰方式，被水桶的人在懲罰期間無法在該版發文、推、噓文，因此「出桶」即為被解封之意），原來日本推特早前以嚴重違規為由，封鎖一批AV女優的帳號，但在特斯拉執行長馬斯克收購推特後，事件出現轉機，「AV女優們驚喜的發現自己的推特帳號解封了！」

自本月6日起，推特大動作凍結超過50名人氣女優的帳號，包含知名AV女優岬奈奈美、羽咲美晴、櫻空桃、JULIA、明里紬、初川南、miru（坂道美瑠）等，即使經過長時間與官方交涉都未獲解封，令許多粉絲感到擔憂。

直到25日，推特董事會宣布以440億美元出售給馬斯克後，多位「推特帳號被bang掉」的AV女優發現自己的帳號解凍了，興奮地發文向粉絲們報平安。

鄉民聽聞消息也嗨喊「新皇登基大赦天下」、「德政啊！」、「馬哥可以得諾貝爾和平獎吧？」、「這才是創造世界和平的超人」、「原來這才是他的目的」、「可以色色！」、「AV不能亡」、「感謝大大一生平安」。

PTT 馬斯克 Twitter

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