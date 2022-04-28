Instagram Reels 短影音終於登台 音樂功能也開放

Reels，即日起在台灣隆重上線。透過 Instagram App 簡單一鍵，創作者可輕鬆打造 15 至 60 秒的 Reels 創意短片。Meta 也同步宣布正式在台推出「音樂」功能，讓大家可透過音樂庫中的歌曲，增加社群間的連結。

結合趣味特效、Instagram 音樂，更多娛樂短片內容

Instagram Reels 正式登台！在全球廣受創作者及社群喜愛的 Reels，即日起在台灣隆重上線。透過 Instagram App 簡單一鍵，創作者可輕鬆打造 15 至 60 秒的 Reels 創意短片、即時分享生活中的趣味片刻，民眾更可大量瀏覽短片、沉浸在創作者由潮流趨勢中汲取靈感打造的 Reels。

在全球推出後，Reels 成為 Meta 旗下所有服務中成長最快的內容形式，全球創作者共同打造多元精彩的創意內容，涵蓋潮流風格、生活娛樂、毛孩互動、運動休閒、親子交流、精品時尚、保養美妝等面向。台灣的創作者生態系長期蓬勃發展，Reels 正式在台推出後，將為所有創作者提供自由發揮創意、展現真實自我的全新舞台。未來，Instagram 也將持續為創作者探索透過 Reels 創造收益的可能性，讓社群豐沛的創意能量，持續壯大創作者經濟。

台灣民眾只要開啟 Instagram 相機，即可直接在 Reels 上拍攝或上傳短片，創作者可透過變速、加入特效與濾鏡等增添視覺衝擊效果，以簡單上手的編輯、剪輯等創作影片功能，打造充滿創意的風格短片，讓口袋中的手機成為移動攝影棚。Reels 的創意工具包含：

音訊：從 Instagram 音樂庫選擇音樂，為 Reels 增加趣味 長度：選擇 15 秒、30 秒或 60 秒的長度上限，記錄生活樂趣 速度：為整段影片或指定段落加快或放慢速度，豐富視覺效果 特效：選擇特效創作 Reels，多段影片可使用不同 AR 濾鏡，為創意加分 計時器：開啟後無須長按錄影鍵，釋放雙手讓運鏡更靈活，更盡情表現自我

為了增加在 Facebook 與 Instagram 上聽覺的感官享受，Meta 也同步宣布正式在台推出「音樂」功能，讓大家可透過音樂庫中的歌曲，增加社群間的連結。只要在限時動態中選擇「音樂」的貼紙，就可在「為你推薦」中探索音樂，或可透過「瀏覽」自由選擇不同曲風，當然也可藉由「搜尋」的功能，找到指定的音樂。在觀看限時動態或 Instagram Reels 時，也可「儲存」喜愛的音樂，為往後的創作搶先抓住靈感來源。

《本文來自Instagram新聞稿，INSIDE經編審後刊出，聯合新聞網獲授權轉載。》

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