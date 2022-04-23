全新PlayStation Plus台灣5月23日搶先登場！方案一次看、台粉無感狂酸這2件事

索尼日前才宣布6月將推出PlayStation Plus（簡稱PS Plus）的新服務，在今（23）日半夜突然發布訊息，表示台灣在內、不含日本的亞洲地區，將於5月23日提早登場。不過網友似乎不領情，表示「PS5出貨量跟速度就不率先，領先歐美？」、「遊戲陣容先觀望。」

PlayStation_TW臉書官方粉絲團今日表示，全新的PlayStation Plus新服務將於5月23日率先於包含台灣在內的亞洲地區開跑。至於日本推出日期為6月1日、美國為6月13日，歐洲地區為6月22日才登場。一共分為「基本」、「升級」及「高級」等3等級，相關介紹與台灣價格如下：

新版PlayStation Plus，台灣分為3個等級：基本、升級、高級會員，最低每月198元、298元和338元。（翻攝自PlayStation官網）

▋Playstation Plus Essential／Playstation Plus基本

台灣價格： 每月198元／每季488元／每年1188元 福利： 與目前的PlayStation Plus會員福利相同，每月可下載2款遊戲、獨家折扣、保存遊戲的雲端儲存空間、多人線上遊玩的存取權限 註：現有PlayStation Plus會員的福利在此層級沒有任何變更。

▋Playstation Plus Extra／Playstation Plus升級

台灣價格： 每月298元／每季808元／每年1988元 福利： 享有基本層級的所有福利、新增多達400款的PS4和PS5遊戲，包括PlayStation Studios和第三方合作夥伴的暢銷作品、可下載並遊玩升級層級的遊戲。

▋PlayStation Plus Deluxe／PlayStation Plus 高級（特定市場適用）：

台灣價格： 每月338元／每季928元／每年2288元 福利： PlayStation Plus高級將提供予不支援「雲端串流」的市場，價格比尊貴略低，可讓玩家下載和遊玩在初代PlayStation、PS2和PSP世代中深受喜愛的經典遊戲，並提供期間限定的遊戲試玩服務。會員也將享有基本和升級層級的權益。

▋Playstation Plus Premium／Playstation Plus尊貴

台灣價格： 暫無發行 福利： 享有基本和升級層級的所有福利，新增多達240款額外遊戲（透過雲端串流提供PS3遊戲、提供在初代PlayStation、PS2和PSP世代深受喜愛的經典遊戲串流與下載選項）。 在可使用的PlayStation Now的市場中，提供升級和尊貴層級內含之初代PlayStation、PS2、PSP和PS4遊戲的雲端串流存取權限。可使用PS4和PS5主機及電腦來串流遊戲。此層級也提供期間限定的遊戲試玩服務，可讓客戶在購買部分遊戲前先行試玩。

面對新服務提早開通，台灣粉絲似乎不以為意，認為到底有哪些經典遊戲可玩，卻沒公布，加上PS5主機仍然處在「買不到」的狀態，讓不少網友有點意見，「麻煩PS5供貨量先搞好～再來搞這個。」、「感覺都是花更多錢玩舊遊戲」、「先噓一波」、「我只推薦PlayStation "Pass"」、「等台灣有PS3串流再買好了。」、「基本的就很香了。」

日前索尼也公布PlayStation Plus VR 2相關新資訊，令不少網友期待，但上市時間未定。（翻攝自PlayStation官網）

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