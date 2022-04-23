全新PlayStation Plus台灣5月23日搶先登場！方案一次看、台粉無感狂酸這2件事
索尼日前才宣布6月將推出PlayStation Plus（簡稱PS Plus）的新服務，在今（23）日半夜突然發布訊息，表示台灣在內、不含日本的亞洲地區，將於5月23日提早登場。不過網友似乎不領情，表示「PS5出貨量跟速度就不率先，領先歐美？」、「遊戲陣容先觀望。」
PlayStation_TW臉書官方粉絲團今日表示，全新的PlayStation Plus新服務將於5月23日率先於包含台灣在內的亞洲地區開跑。至於日本推出日期為6月1日、美國為6月13日，歐洲地區為6月22日才登場。一共分為「基本」、「升級」及「高級」等3等級，相關介紹與台灣價格如下：
▋Playstation Plus Essential／Playstation Plus基本
台灣價格：每月198元／每季488元／每年1188元
福利：
與目前的PlayStation Plus會員福利相同，每月可下載2款遊戲、獨家折扣、保存遊戲的雲端儲存空間、多人線上遊玩的存取權限
註：現有PlayStation Plus會員的福利在此層級沒有任何變更。
▋Playstation Plus Extra／Playstation Plus升級
台灣價格：每月298元／每季808元／每年1988元
福利：
享有基本層級的所有福利、新增多達400款的PS4和PS5遊戲，包括PlayStation Studios和第三方合作夥伴的暢銷作品、可下載並遊玩升級層級的遊戲。
▋PlayStation Plus Deluxe／PlayStation Plus 高級（特定市場適用）：
台灣價格：每月338元／每季928元／每年2288元
福利：
PlayStation Plus高級將提供予不支援「雲端串流」的市場，價格比尊貴略低，可讓玩家下載和遊玩在初代PlayStation、PS2和PSP世代中深受喜愛的經典遊戲，並提供期間限定的遊戲試玩服務。會員也將享有基本和升級層級的權益。
▋Playstation Plus Premium／Playstation Plus尊貴
台灣價格：暫無發行
福利：
享有基本和升級層級的所有福利，新增多達240款額外遊戲（透過雲端串流提供PS3遊戲、提供在初代PlayStation、PS2和PSP世代深受喜愛的經典遊戲串流與下載選項）。
在可使用的PlayStation Now的市場中，提供升級和尊貴層級內含之初代PlayStation、PS2、PSP和PS4遊戲的雲端串流存取權限。可使用PS4和PS5主機及電腦來串流遊戲。此層級也提供期間限定的遊戲試玩服務，可讓客戶在購買部分遊戲前先行試玩。
面對新服務提早開通，台灣粉絲似乎不以為意，認為到底有哪些經典遊戲可玩，卻沒公布，加上PS5主機仍然處在「買不到」的狀態，讓不少網友有點意見，「麻煩PS5供貨量先搞好～再來搞這個。」、「感覺都是花更多錢玩舊遊戲」、「先噓一波」、「我只推薦PlayStation "Pass"」、「等台灣有PS3串流再買好了。」、「基本的就很香了。」
▪ 危險了！Netflix點名1億戶「寄生帳號」 恐無法再免費看
▪ iPhone 14 mini RIP...多了這一款、Pro級改頭換面更Pro
▪ 太空狼人殺《Among Us VR》更刺激！走進虛擬空間背後暗殺嚇死人
▪ 【教學】用EXCEL「排序」建約會數據 找到Mr. Right
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言