不想錯過好友貼文 IG新功能可以把他加入「最愛」列表

讚功能

在年初時，Instagram 就有打算推出新的貼文排序方式，讓用戶可以自行決定想看到的內容。而現在這個功能也已經正式上線，點選 IG 主要左上角就能發現新增了「追蹤中」和「最愛」兩個選項。

Instagram 負責人 Adam Mosseri 指出，這樣做是除了讓用戶在瀏覽 IG 時，可以將最喜歡的用戶，例如你的摯友，或是你很喜歡的創作者加進「最愛」列表中，另方面也能讓用戶不再被演算法綁架，或不會一直在 IG 上滑到廣告。

點選左上角的 Instagram 可以看到，目前大家的帳號預設都是依照「追蹤中」排序，那如果想要新增「最愛」列表的話，只要點擊「最愛」即可選擇你不想錯過的帳號。

編輯完成後，就可以瀏覽特定的 IG 帳號內容了，而系統也會將你設定的最愛帳號貼文顯示在動態消息中叫上方的位置。依照「最愛」列表來瀏覽貼文的話，就不擔心會漏按朋友新發的照片讚，或錯過你追蹤的創作者的最新消息，當然列表內的名單和限時動態的摯友一樣，都是能隨時新增或移除的。

以上新功能你體驗過了嗎？大家會比較喜歡 IG 依照演算法呈現貼文排序，還是能像這樣一口氣瀏覽特定用戶的貼文呢？

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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