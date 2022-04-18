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微軟傳想推免費遊玩Xbox遊戲 以廣告產生收益平衡成本

聯合新聞網 / 楊又肇

Insider網站報導指稱，微軟目前計畫推出以廣告支撐免費遊玩的Xbox平台遊戲內容，藉此吸引更多廣告業者在合適遊戲內容投放廣告。

相關消息表示，此項計畫可能最快會在今年第三季推出，但微軟內部仍在構思相關執行方式，其中包含如何提供合適的廣告內容投放「版位」，例如可能比照手機app透過插入式廣告，或是以彈出式廣告內容呈現，甚至可能直接將廣告整合在遊戲角色外觀等。

不過，微軟方面並未對此報導作任何回應，但強調會針對開發者、創作者構思更好遊戲內容應用發展模式，同時也會持續讓玩家有更好遊玩體驗。

而透過這樣的方式，或許微軟將能複製安插廣告的免費手機遊戲運作經驗，透過免費遊玩形式吸引玩家遊玩，並且藉由廣告露出平衡支出成本，進而產生收益，形成微軟、開發者、玩家三方均有利局面，同時也能吸引更多開發者、創作者加入Xbox平台提供遊戲內容。

只是在遊戲過程充斥廣告內容，或是在遊玩過程有太多廣告干擾的話，勢必會難以吸引玩家支持，因此若微軟計畫透過這樣的方式創造全新營收，顯然就要規劃更合適的廣告展示型態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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