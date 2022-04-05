對決Sony？傳微軟將推Xbox Game Pass家庭訂閱方案 最快這時間登場

在Sony宣布調整旗下PlayStation Plus服務，並且在特定地區與PlayStation Now服務合併，藉此與微軟Xbox Game Pass服務抗衡之後，微軟則是傳出準備推出家庭訂閱方案，讓更多人可以使用Xbox Game Pass服務。

目前微軟推出的Xbox Game Pass並未包含家庭訂閱方案，僅允許同時擁有兩台Xbox遊戲主機的使用者，可以透過設定方式將其中一台設定為家庭使用主機，藉此讓另一台遊戲主機也能使用個人訂閱的Xbox Game Pass服務。

而依照相關消息指出，微軟此項服務預計在今年內上線，將可讓最多5名同屬相同家庭成員的玩家共同使用單一訂閱方案，將比過往僅能個別訂閱的花費更低。

至於管理訂閱模式，或許將比照Office 365的家庭帳號訂閱模式，透過特定帳號申請家庭訂閱方案，並且將指定帳號加入訂閱方案使用成員。

不過，目前微軟並未對此傳聞作任何回應，同時也還無法確定此訂閱方案是否會有更進一步的使用限制，例如家庭成員認定方式，或者是否同時包含Xbox Game Pass Ultimate的使用服務，例如串流遊戲遊玩功能。

而此項服務顯然還會涉及如何與遊戲業者、發行商洽談版權費用拆分方式，以及針對遊戲業者原本可透過銷售產生利潤的補償方案，因此也可能影響微軟實際推出此訂閱方案的時程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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