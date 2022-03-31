智利男孩花9個月回收瓶罐賺錢 只為了買Switch和1片《曠野之息》
任天堂（nintendo）本家遊戲風靡全球，主機Switch銷量已破1億台贏過Wii，成為任天堂銷量最高的主機。智利一名男孩花了9個月回收瓶瓶罐罐賺錢，全是因為要買1台全新的Switch和1片《薩爾達傳說曠野之息》，胞姐將事情Po上IG引起網友讚賞，認為男孩的舉動相當有意義，「付出時間和努力得到回報」。
據「nintendolife」報導，一名住在智利聖地牙哥洛普拉多市（Lo Prado）的男孩Benja，花了9個月的時間，以回收瓶罐的方式賺錢，並用筆記本記錄下一切。9個月來已回收了495.13公斤，圓夢買一台任天堂主機Switch和一片《薩爾達傳說曠野之息》。胞姐也把過程和相關照片貼到IG上，吸引不少網友觀看。
「paxful」網站在2020年所做的一項調查，發現想在智利買1台Switch並非是件容易之事，買1台Switch約為平均月薪的61.4%，台灣為21.9%，瑞士和美國則是平均月薪負擔最少的國家，各占6.5%和8.4%。據住在智利的網友表示，買1台Switch需要30萬智利披索（約台幣1萬907元），台灣1台「基本款」非OLED螢幕的Switch如今8280元就有機會買到。
網友面對Benja靠收集瓶罐換得Switch主機和《薩爾達傳說曠野之息》給予不少好評，有人也回想起以前兒時為了遊戲機而做的打工歲月，表示他一定可以享受Switch及《曠野之息》、「沒有什麼比奉獻和努力更令人欽佩的了」、「希望任天堂可以看到他的故事，送他（曠野之息）DLC的禮品卡」。
不少網友認同他選對了第1款遊戲，因《薩爾達傳說曠野之息》為開放世界風格，若想在遊戲內走好走滿，真的需要花不少時間，也有人開玩笑表示，該遊戲裡頭有收集900顆種子的任務，又是另一項挑戰了。
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