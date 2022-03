被嗆文化統戰？你也迷上抖音、小紅書嗎？盤點十大台人愛用陸APP

如先前傳聞,Sony正式揭曉代號「Spartacus」的新版PlayStation Plus訂閱服務,區分為PlayStation Plus Essential,以及PlayStation Plus Extra與PlayStation Plus Premoium三個等級,藉此與微軟持續擴展的Xbox Game Pass服務抗衡,預計會在今年6月正式上線。

2022-03-30 09:36