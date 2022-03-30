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被嗆文化統戰？你也迷上抖音、小紅書嗎？盤點十大台人愛用陸APP

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
來自中國大陸的社交與購物平台App「小紅書」，最近在台灣區Google Play商店衝上社交熱門免費項目第一名。圖／取自今日頭條
來自中國大陸的社交與購物平台App「小紅書」，最近在台灣區Google Play商店衝上社交熱門免費項目第一名。圖／取自今日頭條

你也抖起來了嗎～

近年來不難發現，年輕一代的人手機裡都會有各式各樣中國大陸的APP，從通訊軟體、社群平台到購物網站應有盡有，內容非常豐富，有些APP更是火紅到席捲全世界，不知道它們怎麼使用你就落伍了！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友愛用的十款大陸APP是哪幾個！

image source:示意圖／pixabay

抖音／TikTok

NO.10 知乎

知乎是一個問答網站，類似以前台灣的奇摩知識+或美國線上問答網站Quora，「知乎」的意思在文言文裡就是「知道嗎」的意思，網站用「發現更大的世界」作為宣傳口號，截至2016年5月知乎累計有1000萬個提問、3400萬個回答，在知乎上提問的使用者被稱為「題主」，而回答問題的人則為「答主」。

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image source:zhihu

No.9 百度百科

百度百科是一部半開放式簡體中文網路百科全書，其實就是中國版的維基百科，以「平等、協同運作、分享、自由」為理念，計算到2021年7月時，百度百科上的詞條總量已經超過2382萬，雖然某些資訊在百度百科裡受到控制，但整體來說百度已經是許多大陸媒體作為資料引述的根據，網站上的許多詞條已獲得一定的認可。

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image source:heqikenaiba

No.8 小紅書

「小紅書」是中國知名的網路購物和社交APP，許多網友把小紅書封為「中國版的Instagram」，因為不只電商業者可以發文，一般人也可以用小紅書分享「好物」，透過筆記、發佈瞬間來彼此互動，還有許多以「教程」為主的影片內容，不少網友透過網紅專家的影片在短時間內學習到各種領域的小知識。

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image source:jiemian

No.7 愛奇藝

大部分有在追劇的人對愛奇藝絕對不陌生，它是百度集團旗下獨立播放高畫質正版視訊的網站，除了播放影片之外也同時經營內容製作，2016年開始由歐銻銻娛樂負責愛奇藝的台灣業務，成立愛奇藝台灣站，直到2020年停止服務期間，即使因為政治敏感議題屢屢有影片莫名其妙被下架引發爭議，但仍陪伴不少人度過漫漫長夜

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image source:iqiyi

No.6 bilibili／嗶哩嗶哩／B站

全名是「嗶哩嗶哩彈幕網」的bilibili，簡稱為B站，許多愛追劇的人為了尋找自家男神女神的各種信息，挖到最後總會挖到bilibili來，bilibili是中國一個性質類似Youtube的影片分享網站，不過和Youtube不同的是它的「彈幕」功能，網友們在看影片所留下的評論會像跑馬燈一樣飄過去，有些彈幕總讓人會心一笑，而且會有很多人跟你一起看片感覺。

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image source:leixue

NO.5 騰訊

騰訊是中國一家跨國企業控股公司，同時也是規模最大的網際網路公司，旗下有使用人數最多的社交軟體騰訊QQ和微信，還有最大的網路遊戲「騰訊遊戲」，他們的業務範圍從社交、金融、投資、資訊、工具和平台等領域都有所涉略。

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image source:weibo

No.4 淘寶

淘寶是阿里巴巴集團旗下網路購物平台，在上面可以找到全中國的東西，商品多樣化選擇又是淘寶多受歡迎的原因之一，在平台上幾乎沒有買不到的商品，而且支付寶的系統設計很完善，雙重保障賣家與買家的權益，物流追蹤系統的功能讓買家能即時掌握東西到哪了，對網拍族來說既方便又實用。

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image source:brandinlabs

No.3 微信／WeChat

微信是目前全世界會員數最多的行動通訊軟體，在微信上除了自己的朋友，我們也可以透過「搖一搖」、「朋友探測器」和「附近的人」各種不同新增好友的方式，來認識更多新朋友，對很多愛用微信的人而言，不管已讀或未讀微信都不會顯示的功能，也讓人使用起來比較沒有已讀不回、不讀不回的壓力。

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image source:bbc

No.2 新浪微博

被稱為「中國版Twitter」的新浪微博，是新浪網推出「微部落格」的社群媒體網站，用戶可以在網頁上發布動態，還能上傳影片和圖像，甚至能開啟影片直播，透過即時分享和追蹤者互動，幾乎每一個中國名人、藝人、網紅都有自己的官方微博，最新的第一手消息往往也會從微博散佈到全世界，完全不能小看這一個網站的威力啊！

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image source:sputniknews

No.1 抖音／TikTok

抖音和Tiktok都是中國大陸字節跳動公司所創辦、營運的短影片社交應用程式，區別在於一個是大陸版、一個是海外版，用戶可透過APP錄製15秒至1分鐘、3分鐘甚至更長的影片並上傳分享，也能   另外發布影片、相片，如同YouTube上的YouTuber一樣，TikTok上一些紅人也被稱為「TikToker」，抖音其實一開始是以音樂為核心的短影片為主，因此有很多歌曲是從抖音平台上走紅的，在中國大陸，有段時間使用抖音的網友還會被稱作「抖友」。

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image source:rfa

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月28日至2022年03月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台人愛用陸APP』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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