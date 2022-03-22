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LINE原創主題怎麼了？這款衝上排行第一 網友納悶「誰會買」

聯合新聞網 / 綜合報導

LINE除了可愛貼圖、支付功能、通訊之外，能夠下載特殊主題打造屬於自己的聊天情境。近日有網友發現LINE主題小舖的原創排行榜，似乎出現「奇怪的東西」，點進去只見是一對情侶的自拍原創主題，不過屬於兩人的親密合照卻意外衝上熱門榜第一名，讓網友不禁納悶「什麼人才會買」。

一對情侶用合照創作2款LINE主題，分別闖進「原創主題排行榜」第一與第六名。圖／擷自LINE
一對情侶用合照創作2款LINE主題，分別闖進「原創主題排行榜」第一與第六名。圖／擷自LINE

一名網友在PTT發文，他表示逛主題小舖打算更換背景時，打開「原創排行榜」，榜首竟然是標題寫著「牽手走完這輩子」的一對情侶親密合照，此外連排行榜第六名也是同一對情侶。

一對情侶利用親密照創作LINE主題，衝進排行榜熱門原因令網友十分納悶。圖／擷自LINE
一對情侶利用親密照創作LINE主題，衝進排行榜熱門原因令網友十分納悶。圖／擷自LINE

情侶間的親密主題，按常理來說大概只有雙方會購買，如今同一對情侶卻有2組主題衝進熱門榜，原PO不禁納悶「這都是什麼人才會買啊？」貼文曝光後網友紛紛表示，「親友團買的吧」、「理工男的浪漫」、「買來瘋狂送好朋友一定很棒」、「笑死，爽賺耶」、「交換禮物最佳首選」。

一對情侶利用親密照創作LINE主題，衝進排行榜熱門原因令網友十分納悶。圖／擷自LINE
一對情侶利用親密照創作LINE主題，衝進排行榜熱門原因令網友十分納悶。圖／擷自LINE

此外，3C達人瘋先生對於這款原創主題衝上熱門榜首也提出看法，他表示，LINE開放一般用戶能夠自由創作主題，只要符合製作準則即可上架販售，雖然不乏情侶將生活點滴融入原創主題，但大部分僅雙方會購買下載，一口氣衝進排行榜實屬少見。對此，瘋先生認為該主題創作者可能利用類似花錢洗排名手法，因此才躍上排行榜第一名。

一對情侶利用親密照創作LINE主題，衝進排行榜熱門原因令網友十分納悶。圖／擷自LINE
一對情侶利用親密照創作LINE主題，衝進排行榜熱門原因令網友十分納悶。圖／擷自LINE
一對情侶利用親密照創作LINE主題，衝進排行榜熱門原因令網友十分納悶。圖／擷自LINE
一對情侶利用親密照創作LINE主題，衝進排行榜熱門原因令網友十分納悶。圖／擷自LINE

LINE 情侶 PTT

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