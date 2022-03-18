沉溺當「課長」的快感 男玩手遊賠光薪水還欠債百萬鬧離婚

許多手機遊戲都有額外的付費內容，然而無論是什麼樣的遊戲，購買時都需要量力而為，否則若是被一時的情緒沖昏頭，就可能在不知不覺間砸下大錢卻一無所有。像是日本有位玩家，就因為在遊戲中「課金」過頭，導致自己欠下高達數百萬的債務。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位男性玩家在2015年玩手遊「MonsterCry Eternal」時，為了獲得並培育新角色，花了十萬日圓（相當於新台幣23798元）在遊戲中。這般「課長」舉動得到同遊戲其他玩家的大力吹捧，讓他感到心花怒放，開啟了砸大錢課金的遊戲習慣。

男子在2016年轉去玩另一款手遊「七騎士」，花的錢也變本加厲，還因此被官方注意到，邀請他參加官方的直播節目，結果又讓他花了更多錢在遊戲上。本來他工作的月薪有40萬日幣（約相當於新台幣95192元），且因為工作性質的關係經常得到國外出差，屆時又能再獲得20萬日幣（約相當於新台幣47596）的補助，卻因為毫無節制的課金，使得財產快速地被消耗殆盡。

男子刷爆一張又一張的信用卡，還向銀行貸款借錢，為的都是在遊戲中享受當「課長」的快感。到了2019年在玩「黑色沙漠」時，才驚覺已經花了太多錢在遊戲上，債務堆積到600萬日幣（相當於新台幣142萬）之多，這時才徹底清醒，決定要停止課金，好好還清債務。

男子向妻子坦承課金欠債一事，雖然引起對方的不滿，然而考量到小孩的處境，雙方終究沒有走向離婚一途。目前男子雖然仍有打遊戲的習慣，但已經不再毫無節制的課金，且因為把更多精力花在工作上，還獲得了公司的加薪升職。按照目前的速率來看，只要再兩年就能夠還清債務，讓男子徹底反省這次的教訓。

商品推薦