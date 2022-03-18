聽新聞
test
0:00 / 0:00

沉溺當「課長」的快感 男玩手遊賠光薪水還欠債百萬鬧離婚

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日男因為沉迷在手遊當課長的快感，不惜貸款課金，導致自己債臺高築。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日男因為沉迷在手遊當課長的快感，不惜貸款課金，導致自己債臺高築。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

許多手機遊戲都有額外的付費內容，然而無論是什麼樣的遊戲，購買時都需要量力而為，否則若是被一時的情緒沖昏頭，就可能在不知不覺間砸下大錢卻一無所有。像是日本有位玩家，就因為在遊戲中「課金」過頭，導致自己欠下高達數百萬的債務

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位男性玩家在2015年玩手遊「MonsterCry Eternal」時，為了獲得並培育新角色，花了十萬日圓（相當於新台幣23798元）在遊戲中。這般「課長」舉動得到同遊戲其他玩家的大力吹捧，讓他感到心花怒放，開啟了砸大錢課金的遊戲習慣。

男子在2016年轉去玩另一款手遊「七騎士」，花的錢也變本加厲，還因此被官方注意到，邀請他參加官方的直播節目，結果又讓他花了更多錢在遊戲上。本來他工作的月薪有40萬日幣（約相當於新台幣95192元），且因為工作性質的關係經常得到國外出差，屆時又能再獲得20萬日幣（約相當於新台幣47596）的補助，卻因為毫無節制的課金，使得財產快速地被消耗殆盡。

男子刷爆一張又一張的信用卡，還向銀行貸款借錢，為的都是在遊戲中享受當「課長」的快感。到了2019年在玩「黑色沙漠」時，才驚覺已經花了太多錢在遊戲上，債務堆積到600萬日幣（相當於新台幣142萬）之多，這時才徹底清醒，決定要停止課金，好好還清債務。

男子向妻子坦承課金欠債一事，雖然引起對方的不滿，然而考量到小孩的處境，雙方終究沒有走向離婚一途。目前男子雖然仍有打遊戲的習慣，但已經不再毫無節制的課金，且因為把更多精力花在工作上，還獲得了公司的加薪升職。按照目前的速率來看，只要再兩年就能夠還清債務，讓男子徹底反省這次的教訓。

債務 手遊 電玩 電玩成癮

延伸閱讀

型男醫飛東歐動「骨骼延長手術」 砸百萬從167變身177圓夢

愛車開近40年跑高速公路 「碰」一聲擋風玻璃整片爆裂

體溫計折成「36.8度」更好用 日網友神發想被讚爆：快出商品

她快生了男友卻只顧爽打電動 遭批「幾小時都等不下去嗎」

相關新聞

用戶哭哭！NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

NETFLIX的家庭方案（標準或高級會員）讓不少人與其他「好友」一同共用，先前NETFLIX也在國外傳出可能會封鎖帳號共享行為，但該動作處在「只聞樓梯響」的階段。不過NETFLIX日前突然宣布，將實施針對共用帳號分享給非同住者額外收費，意即主帳號將付更多費用，未來先在3處進行測試。

沉溺當「課長」的快感 男玩手遊賠光薪水還欠債百萬鬧離婚

許多手機遊戲都有額外的付費內容，然而無論是什麼樣的遊戲，購買時都需要量力而為，否則若是被一時的情緒沖昏頭，就可能在不知不覺間砸下大錢卻一無所有。像是日本有位玩家，就因為在遊戲中「課金」過頭，導致自己欠下高達數百萬的債務。

確定了！HBO Max整合Discovery+變單一App

在德意志銀行第30屆年度媒體、網路暨電信大會活動中，Discovery財務長Gunnar Wiedenfels證實，未來Discovery及華納媒體旗下串流影音服務將合併成單一app。

Instagram攻元宇宙 未來有望使用NFT內容

在目前於德州舉辦的西南偏南2022 (SXSW 2022)活動中，Meta執行長Mark Zuckerberg透過視訊訪談形式透露未來將可透過Instagram使用NFT內容，預期最快在未來幾個月內就會讓此功能上線。

EA證實今年將不會舉辦年度EA Play活動，將以合適時間公布遊戲新作

EA稍早證實今年將不會按照慣例舉辦年度EA Play活動，但考慮透過其他方式與玩家溝通遊戲新作。

非同住人共用相同Netflix帳號，未來可能必須額外付費

Netflix稍早宣布，將在智利、哥斯大黎加，以及秘魯等南美洲地區市場測試非同住者共用相同帳號，將額外收費的作法，藉此限制非正常帳號共用模式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。