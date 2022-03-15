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LINE「收回」功能突然消失她嚇傻 內行人解答：3情況無法用

聯合新聞網 / 綜合報導
在台灣，民眾使用通訊軟體LINE已相當普及。路透
在台灣，民眾使用通訊軟體LINE已相當普及。路透

LINE在台灣已成為多數民眾最常使用的通訊軟體，也開發出許多實用功能，使用上更方便。但一位網友突然發現傳出去的訊息卻無法「收回」，驚慌的發文求問「這樣是正常的嗎？」貼文釣出內行人解答，有「3種情況」是無法收回的。

一位網友在《Dcard閒聊》板以「Line的訊息回收功能」為題發文寫道，在使用LINE時’發現有些狀況下無法使用「收回」功能，不論是對個人或是群組，都發生無法收回訊息的情形，讓她覺得「好可怕」，驚慌發文問大家「這樣是正常的嗎？」

貼文一出，內行網友解答有3種情況不能收回訊息，就是「超過24小時不行、對方沒更新不行、商業帳號也不行」、「LINE這功能其實算附加的，不像Telegram之類的一直都有」。另有人好奇原PO「你傳了什麼，導致不能收回你會覺得很可怕」、「你跟別人面對面聊天不小心說話中傷別人也不能收回啊」、「你知道微信的超過兩分鐘就不能收回了嗎？那你不是要怕死」。

也有網友對LINE的收回功能覺得反感，抱怨「超級討厭那種一次傳很多訊息，但因為在忙沒辦法馬上回對方，過一陣子要回時才發現對方收回好幾條訊息…問怎麼了還說沒事」、「我反而不喜歡看別人收回欸，會一直想知道剛剛別人傳了什麼要跟我說」、「我有個同學，只要我很久沒讀訊息，她就會開始收回我沒看到的」。

要取消LINE傳出的訊息，除了「收回」還有另一項功能是「刪除」，兩者的使用方式、差異及補救方式，讀者可上LINE官網查詢使用說明。

LINE

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